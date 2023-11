Arčon na srečanju s predstavniki Slovencev v Kanalski dolini v Italiji

Arčon se je v okviru današnjega obiska v Kanalski dolini v Ukvah sestal z župani obmejnih občin in predstavniki slovenske manjšine v Kanalski dolini ter s predstavniki Slovenskega kulturnega središča Planika. Razpravljali so o priložnostih in projektih za okrepitev sodelovanja na tem območju, govorili pa so tudi o izobraževanju.

Minister je po končanem obisku v izjavi za medije opozoril na pomen eksperimentalnega italijansko-slovensko-nemško-furlanskega pouka, ki so ga letošnje šolsko leto uvedli na vseh stopnjah.

"Večjezični pouk v tem prostoru pomeni dragoceno obogatitev in najlepše darilo za prihodnje generacije," je dejal. Prav tako pa je po ministrovih besedah mnogo priložnosti na področju čezmejnega sodelovanja z občinami severne Gorenjske in Posočja.

Arčon podal pobudo o ustanovitvi evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Arčon je na srečanju tudi podal pobudo, da bi na tem prostoru ustanovili evropsko združenje za teritorialno sodelovanje, v okviru katerega bi lahko povezali kar tri sosednje države, poleg Slovenije in Italije še Avstrijo. Ta skupna platforma bi lahko zagotovila kontinuirano izmenjavo, kar je izredno pomembno, so sporočili iz urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pred srečanjem v Ukvah je minister obiskal tudi sedež Združenja Don Mario Černet v Ovčji vasi, kjer so mu predstavili delovanje združenja. Posebno pozornost namenjajo vključevanju mladih, ki so izredno aktivni, in poučevanju slovenskega jezika, so navedli v sporočilu urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.