Javnomnenjska raziskava je pokazala, da se bo najvišji delež anketirancev (32,9 odstotka) cepil takoj, ko bo to mogoče, skoraj četrtina (24,3 odstotka) jih želi še malo počakati in videti učinke. Dobra petina (21,5 odstotka) se jih ne namerava cepiti, petina vprašanih pa je bila že cepljena (20,6 odstotka), rezultate ankete povzema STA.

Da se bodo cepili takoj, ko bo to mogoče, je odgovorilo več moških kot žensk, prav tako je več moških prepričanih, da se sploh ne bodo cepili. Starostna struktura pokaže, da se bodo takoj, ko bo mogoče, v največji meri cepili starejši od 55 let, sledijo jim stari med 35 in 54 let. Med tistimi, ki bi raje še malo počakali, je največ oseb, ki so stare med 18 in 34 let, navaja STA.

Foto: Reuters

Po zadnjih podatki portala cepimose.si so v Sloveniji do sedaj cepili 370.814 oseb z enim odmerkom ter 145.097 z dvema. Največ ljudi so cepili s cepivom podjetij Pfizer in BioNtech, sledita AstraZeneca in Moderna.

Telefonsko anketiranje je Parsifal opravil med 12. in 14. aprilom, v raziskavo je bilo zajetih 762 anketirancev.

