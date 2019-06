Anketa: LMŠ še naprej pred SDS, najbolj priljubljen je Pahor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

LMŠ s 24-odstotno podporo ohranja prvo mesto med strankami, kaže anketa Vox populi agencije Ninamedia za RTV Slovenija in časnik Dnevnik. Sledita ji SDS, ki bi jo volilo 18,1 odstotka vprašanih, in SD z 9,8-odstotno podporo. Delo vlade kot uspešno ocenjuje 59,7 odstotka vprašanih. Predsednik republike Borut Pahor ostaja najbolj priljubljen politik.

Na vprašanje, katero stranko bi volili, če bi bile v nedeljo volitve v DZ, jih je 6,5 odstotka odgovorilo, da bi volili NSi, ki se je tako prebila na četrto mesto. Sledile bi ji Levica (6,1 odstotka), DeSUS (3,3 odstotka), SNS (1,7 odstotka), SLS (1,6 odstotka), SAB (1,3 odstotka) in SMC (0,6 odstotka). 18,9 odstotka jih ne ve, katero stranko bi volili, 5,3 odstotka jih ne bi odšlo na volitve, 2,8 odstotka pa bi jih volilo katero drugo stranko.

Glede na anketo, ki je bila izvedena v maju, je podporo najbolj povečala NSi (za dve odstotni točki). Podpora je narasla še SDS (za 0,9 odstotne točke), LMŠ (za 0,7 odstotne točke), SMC (za 0,3 odstotne točke) in DeSUS (za 0,2 odstotne točke). Najbolj je podpora padla SD (za 1,2 odstotne točke). Manjšo podporo beležijo še SLS (za 0,7 odstotne točke) in SAB (za 0,2 odstotne točke). Enako podporo sta ohranili Levica in SNS.

Delo vlade kot uspešno ocenjuje 59,7 odstotka vprašanih, 36,8 odstotka meni, da je bilo neuspešno. Z ne vem, je odgovorilo 3,5 odstotka vprašanih. Maja je delo vlade kot uspešno ocenjevalo 58,7 odstotka vprašanih, kot neuspešno pa 36,6 odstotka. Vlada tako ohranja razmeroma visoko raven priljubljenosti, a je daleč od podpore, ki je je bila deležna februarja, ko je v takratni anketi 70 odstotkov vprašanih odvrnilo, da vlado podpira. Na drugi strani se v zadnjih mesecih postopoma krepi tudi delež tistih, ki delo vlade ocenjujejo kot neuspešno.

Med politiki najbolj priljubljen Borut Pahor

Na lestvici priljubljenosti politikov na prvem mestu ostaja predsednik republike Borut Pahor, ki je na prvem mestu prejšnji mesec zamenjal premierja Marjana Šarca. Ta ostaja na drugem mestu, sledita pa mu evropska poslanka Tanja Fajon in nova evropska poslanka Ljudmila Novak. prvo peterico zaključuje prav tako novi evropski poslanec Milan Brglez. Na zadnjih treh mestih lestvice so predsednik SDS Janez Janša, predsednik SMC Miro Cerar in poslanka Levice Violeta Tomić.

Agencija Ninamedia je telefonsko anketo za Radiotelevizijo Slovenija (RTVS) in Dnevnik opravila med 11. in 13. junijem, v njej pa je sodelovalo 700 oseb.