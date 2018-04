Andrej Čuš napovedal "boj do konca"

Stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Oljka, Združeni zeleni in Glas žensk Slovenije, Društvo Mladih za Slovenijo ter Iniciativa Mladi in upokojenci za nova delovna mesta so podpisali dogovor o skupnem nastopu na volitvah. Kot je na novinarski konferenci povedal Čuš, želijo predstavljati tako imenovani tretji blok, katerega cilj je priti v vlado.

Kot je na skupni novinarski konferenci povedal predsednik stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, so se za skupen nastop odločili, ker se strinjajo o nekaterih ključnih točkah, pomembnih za razvoj Slovenije, hkrati pa imajo dovolj delitev na leve in desne. "Želimo vzpostaviti neke vrste tretji blok, ki bo predstavljal ljudi, ki imajo dovolj vsega in ne hodijo več na volitve," je dejal Čuš.

Med prioritetami je izpostavil skrb za okolje, pri čemer je poudaril, da niso zaviralci novih naložb, se pa zavzemajo, da te postavljamo na primernih lokacijah.

Napovedal "boj do konca, ko gre za zaprtje trgovin ob nedeljah"

Poudaril je skrb za delavce. V okviru tega je napovedal "boj do konca, ko gre za zaprtje trgovin ob nedeljah". Prizadevali si bodo tudi za očiščenje pokojninske blagajne tako, da bi pokojnine temeljile zgolj na vplačanih prispevkih in ne na privilegijih. "Na ta način bi bila po nekaterih izračunih mesečna pokojnina višja za do 70 evrov," je dejal.

Med prioritetami je izpostavil še migrantsko problematiko, kjer želijo ločiti dejanske begunce in migrante.

Na volitvah bodo kandidirali kot lista stranke Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, a bodo na njej predstavniki vseh skupin, ki so podpisale dogovor. Kandidate za vseh 88 volilnih okrajev so okvirno že določili, se pa lahko po Čuševih besedah še kaj spremeni, saj računajo, da se jim bo pridružila še kakšna politična skupina.

Bo na listi tudi še donedavni poslanec NSi Zvonko Lah?

Na listi bo tudi predsednik Sindikata vojakov Slovenije Gvido Novak, ki pa po Čuševih besedah ni član stranke, saj mu to kot zaposlenemu v Slovenski vojski prepoveduje zakon. Ali bo na listi tudi še donedavni poslanec NSi Zvonko Lah, pa Čuš še ni vedel.

Po Čuševih besedah si želijo, da bi na volitvah presegli parlamentarni prag. Računajo na od šest do osem odstotkov glasov, v tem primeru pa nameravajo vstopiti tudi v vlado, če bo ta spoštovala njihove programske smernice. Na vprašanje, ali bi vstopili tudi v koalicijo, ki bi jo sestavljala SDS, iz katere je Čuš pred časom izstopil, pa je zadnji odgovoril, da ne računa, da bo SDS po volitvah v tem položaju.