Tori dodaja, da industrija vstopa v dobo umetne inteligence, kjer bosta poslovne izide poganjala avtomatizacija in strojno učenje. "Čaka nas veliko dela in navdušuje me, kako bo Outbrain sodeloval v tem inovacijskem valu," je dejal. Foto: osebni arhiv/Andraž Tori

Upravnemu odboru družbe Outbrain, ki kotira na ameriški tehnološki borzi Nasdaq, se je ta teden pridružil Slovenec Andraž Tori, ki prevzema funkcijo izvršnega direktorja produkta. Kot je dejal za STA, se slovenska podružnica Outbraina širi in ob selitvi v nove prostore v središču Ljubljane napoveduje nove zaposlitve.

"Outbrain je vodilni priporočilni sistem za odprti internet. Naša tehnologija omogoča približno deset milijard spletnih priporočil dnevno v največjih svetovnih medijih. Sodelujemo z več kot sedem tisoč spletnimi založniki, ki jim omogočamo povezavo z oglaševalci, s čimer financirajo novinarsko delo," je povedal Tori.

Outbrainu se je pridružil, ko je ta leta 2017 prevzel slovensko zagonsko podjetje Zemanta, kjer je bil Tori soustanovitelj. Od takrat je direktor slovenske podružnice, zadnja štiri leta pa je vodil oddelek za priporočila in podatkovne znanosti v Outbrainu.

"Funkcija izvršnega direktorja produkta vključuje odgovornost za nadaljnji razvoj priporočilnih in oglaševalskih sistemov, kar pomeni prepoznavanje potreb trga in ugotavljanje, kakšne nove načine oglaševanja je treba implementirati," je dejal.

Novi izvršni direktor tehnologij Outbraina je postal Yonatan Maman. Trenutni tehnični direktor in soustanovitelj podjetja Ori Lahav se bo osredotočil na strateške iniciative in še naprej vodil izraelsko podružnico.

"Pod Orijevim vodstvom sta Yonatan in Andraž pomagala transformirati našo inženirsko ekipo v svetovno špico tehnoloških organizacij in pomagala preseči mejo milijarde dolarjev letnih prihodkov," je, kot so v Outbrainu zapisali v sporočilu za javnost, dejal izvršni direktor družbe David Kostman.

Ob tem je ponovil, da je bil prevzem Zemante odlična odločitev. "Ne le da smo ustvarili izjemne poslovne sinergije, dobili smo tudi ekipo, ki danes pomaga krojiti poslovanje celotnega podjetja. V Sloveniji vidimo še veliko priložnosti za rast," je poudaril.

Ob prevzemu slovenske Zemante je imela ta 25 zaposlenih, trenutno pa ima slovenska podružnica Outbraina več kot 120 zaposlenih in napoveduje dodatne zaposlitve. Letos se dokončuje preimenovanje v Outbrain. Ob tem se podjetje seli v nove prostore v središču Ljubljane, prilagojene za sodobno hibridno delo. Podjetje namreč omogoča delo od doma, tri tedne na leto pa od koderkoli na svetu.

Kot je dodal Tori, industrija vstopa v dobo umetne inteligence, kjer bosta poslovne izide poganjala avtomatizacija in strojno učenje. "Čaka nas veliko dela in navdušuje me, kako bo Outbrain sodeloval v tem inovacijskem valu," je dejal.

Naložbe, kot je bila Outbrainova v Zemanto, so po njegovih besedah za majhna gospodarstva, kot je slovensko, velikega pomena. "V večjih podjetjih so priložnosti za rast namreč večje. S tem, ko je v Sloveniji prisotnih več takšnih podjetij – z razvojnimi centri in centri produktov – se tudi za državo kot celoto odpira več možnosti," je dodal.