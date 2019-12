Medtem ko je NSi v zadnjem mesecu javna podpora narasla, za njenega predsednika Mateja Tonina tega ne moremo reči. Zadnja javnomnenjska anketa kaže, da je Tonin, ki se je kot predsednik Knovsa zapletel v spor s kabinetom premierja Marjana Šarca glede arbitraže in dogajanja na Sovi, na lestvici priljubljenosti politikov doživel največji padec. Kot poudarjata politična analitika Rok Čakš in Alem Maksuti, lahko odklon v javnem mnenju pripišemo prav Toninovemu obračunu s kabinetom predsednika vlade.

Glede na včerajšnjo raziskavo, ki jo je za POP TV opravila Mediana, NSi spet pridobiva podporo med volivci. Novembra so ji izmerili 3,6 odstotka podpore, decembra pa 5,3-odstotno. Na drugi strani je podpora prvaku stranke Mateju Toninu v mesecu dni padla z 2,72 na 2,69 odstotka.

Tonin je na aktualni lestvici priljubljenosti politikov doživel največji padec, s šestega je namreč zdrsnil na deseto mesto. Je na padec podpore morda vplivala tudi njegova vloga v političnem spopadu s kabinetom premierja Marjana Šarca v povezavi s parlamentarno komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb (Knovs), arbitražo in Slovensko obveščevalno-varnostno agencijo (Sova)?

Čakš: Tonin je v političnem spopadu okrog Sove in Knovsa dobil nekaj prask

Tonin je v političnem spopadu okrog Sove in Knovsa dobil nekaj prask, meni politični analitik Rok Čakš. Foto: osebni arhiv Odgovorni urednik portala Domovina Rok Čakš pojasnjuje, da podpora NSi med opredeljenimi anketiranci vse od volitev oscilira okrog volilnega rezultata. "Trenda navzgor ali navzdol ni opaziti niti po strankini kampanji pozicioniranja v sredino političnega prostora. To dokazuje predvsem, da ima NSi zelo trdno volilno bazo okrog 65 tisoč volivcev, a hkrati zelo težko pridobiva nove volivce ne glede na to, kaj poskuša v tej smeri narediti," poudarja Čakš.

Dobra plat tega za stranko je po njegovih besedah to, da ji jedrne podpore ne morejo načeti niti napadi z desne niti z leve strani političnega pola ali vpletenost v kakšno afero, kot smo to videli v primeru zgodbe okrog Sove, Knovsa in arbitraže. "Resda so ankete NSi v novembru pokazale nekoliko manj, a že decembra so izgubljeno pridobili, kar lahko pripišemo tudi statistični napaki oziroma gibanju znotraj intervala zaupanja pri vzorčenju," meni Čakš.

Ob tem priznava, da je prvak NSi Matej Tonin v zadnjih dveh mesecih res nekoliko zdrsnil na lestvici priljubljenosti politikov. "A vzporedni rezultati strankarske podpore kažejo, da odpiranje arbitražne zgodbe njemu in NSi pri njenih volivcih ni škodilo, temveč so ga nekoliko bolj negativno kot sicer ocenili anketiranci, ki krščanskih demokratov ne volijo," dodaja Čakš. Kot meni, bo nekaj površinskih praks, ki jih je Tonin pridobil v političnem spopadu okrog Sove in Knovsa, na njegovi politični podobi kmalu zaceljenih.

Maksuti: Če odklon obstaja, ga lahko pripišemo Toninovi medijski izpostavljenosti

Svetovalec za politično komuniciranje Alem Maksuti z Inštituta za politični menedžment medtem poudarja, da je Toninu v primerjavi s prejšnjim mesecem javnomnenjska podpora padla le za en odstotek, kar je statistično gledano irelevantno. Dodaja, da lestvice priljubljenosti politikov metodološko niso primerno orodje oziroma platforma za komentiranje česarkoli.

Če se v javnem mnenju kaže kakršenkoli odklon, potem to verjetno lahko pripišemo prav Toninovi medijski izpostavljenosti v povezavi s Knovsom, arbitražo in Sovo, meni politični analitik Alem Maksuti. Foto: STA

"Je pa res, da je Tonin v zadnjem času na račun Knovsa in določenih negativnih stvari, ki se vežejo na občutljive tematike, kot so arbitraža, odnosi s Hrvaško in neimplementacija arbitražne odločbe, tudi v povezavi s Sovo dobil kar nekaj medijske pozornosti. Če se kaže kakršenkoli odklon v javnem mnenju, potem to verjetno lahko pripišemo prav tej medijski izpostavljenosti," meni Maksuti ter dodaja, da med padcem podpore Toninu in višjo priljubljenostjo NSi ne obstaja nikakršna povezanost.

Kot poudarja Maksuti, je predsednik SDS Janez Janša na tokratni lestvici priljubljenosti politikov pristal na 18. mestu, SDS pa je v zadnjih anketah pristala na drugem oziroma na prvem mestu med strankami. "Glede na najbolj zanesljive javnomnenjske ankete, to so bile letos evropske, lani pa lokalne in parlamentarne volitve, je SDS še vedno najmočnejša stranka v državi, pa čeprav je njen vodja za marsikoga kontroverzen oziroma velika večina ljudi zanj pogosto pravi, da ni priljubljen," dodaja politični analitik.

V NSi zanikajo, da bi Tonin izgubljal podporo vodstva in članstva

Iz NSi so nam medtem še pred objavo zadnje javnomnenjske ankete Mediane odgovorili, da javnomnenjske raziskave NSi kažejo stabilno podporo z rastočim trendom. "Med opredeljenimi volivci se podpora NSi v zadnjem času giblje okrog desetih odstotkov. To pomeni približno od osem do devet poslanskih mest, kar je več kot na državnozborskih volitvah leta 2018," pravijo v NSi.

V NSi zanikajo, da bi Tonin izgubljal podporo vodstva in članstva stranke. Foto: Planet TV

Kot poudarjajo, so po prenovi temeljnega programa, ki ga je kongres stranke sredi novembra sprejel z visoko večino, od članov in simpatizerjev prejeli številna pisma podpore ter pohvale na račun sredinske politične drže in prihodnje usmeritve stranke. Ob tem zanikajo, da Tonin zaradi zadnjega dogajanja v povezavi z arbitražo, Sovo in Knovsom ne bi užival polne podpore ožjega vodstva in širšega članstva stranke.

"Njegova podpora je med člani in simpatizerji zrasla predvsem ob razkrivanju nepravilnosti v Sovi, kjer v vlogi predsednika Knovsa vodi civilni oziroma parlamentarni nadzor nad delom tajnih služb," poudarjajo v NSi. Na vprašanje, ali neuradne informacije, da je Tonin razmišljal celo o odstopu s položaja predsednika stranke, držijo, pa odgovarjajo, da takšne informacije zagotovo niso mogle priti iz NSi, saj Tonin med člani uživa polno podporo.