Amnesty International Slovenije: Podpišite peticijo za boljši položaj starejših

S peticijo, ki jo bodo začeli podpisovati na sobotni prireditvi Pot ob žici, bodo oblasti pozvali, naj vsem starejšim zagotovijo dostop do oskrbe in drugih storitev, ki jih potrebujejo za dostojno in samostojno življenje. Prav tako morajo starejšim omogočiti različne možnosti, med katerimi se bodo lahko sami odločali. Za to morajo zagotoviti podporo starejšim, da lahko dostojno še naprej živijo doma, in dovolj ustreznih bivalnih zmogljivosti za starejše, prav tako pa tudi sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi, pozivajo v peticiji.

Nujno je treba po njihovem pozivu zagotoviti tudi kakovostno oskrbo in storitve za vse po dostopnih cenah in v lokalnem okolju, starejše pa vključiti v sprejemanje odločitev.

Peticijo lahko posamezniki podpišejo tudi na spletni strani Amnesty International Slovenije.

"Brez takojšnjega ukrepanja bodo azmere še slabše"

Po opozorilu direktorice Amnesty International Slovenije Nataše Posel gre za vprašanja, ki zadevajo nas vse. "Če se ozremo zgolj po statističnih podatkih in novicah v medijih o žalostnih življenjskih situacijah ljudi, je jasno, da številni že zdaj živijo slabo, v strahu in negotovosti pred prihodnostjo ter v prikrajšanosti," je poudarila. "Ne gre pa si zatiskati oči pred tem, da bodo brez takojšnjega ukrepanja, temelječega na človekovih pravicah, razmere še slabše za prihodnje generacije," je dodala.

Oblasti morajo po njenih besedah sprejeti nekatere posebne ukrepe, pri čemer jih morajo voditi zahteve in priporočila iz mednarodnih standardov človekovih pravic. Pomembno načelo pri tem je dostojanstvo starejših ljudi, ki imajo pravico do oskrbe in avtonomije, je izpostavila.

Peticija za boljše življenje v tretjem življenjskem obdobju je v zadnjem času krožila tudi na območju Tržiča, začel pa jo je stanovalec Doma Petra Uzarja Tržič. Opozorila je na probleme dviga oskrbnin in pomanjkanja kadra na področju oskrbe in nege, podpisalo pa jo je 1194 ljudi.



Koalicijske stranke, ki so sredi aprila razpravljale o pripravi zakona o dolgotrajni oskrbi, so se strinjale, da je v starajoči se družbi sprejetje zakona nujno, da pa vprašanje pa ostaja način financiranja, o katerem na današnjem koalicijskem srečanju še niso razpravljali.

V Sloveniji je starih 65 let ali več nekaj nad 401.000 ljudi ali skoraj vsak peti.