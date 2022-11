Ambulante zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje začasno preusmerjene

"Zaradi nepredvidenih dogodkov in večjega števila bolniških odsotnosti zaposlenih bomo z 29. 11. 2022 začasno preusmerili ambulante zdravstvenega varstva odraslih iz ZD Polje v ZD Fužine. Nova organizacija dela bo predvidoma trajala do konca decembra 2022. Za paciente, ki so ostali brez osebnega zdravnika v enoti Moste-Polje ali je ta bolniško odsoten, bodo v ZD Fužine organizirane dve akutni in kronična ambulanta. Paciente prosimo za potrpežljivost in strpnost," so v sporočilu za javnost zapisali v Zdravstvenem domu Ljubljana.

"Za naročanje po telefonu lahko pacienti pokličejo na telefonsko številko svojega izbranega osebnega zdravnika. Če je ta odsoten, bo klic ustrezno preusmerjen v triažno ambulanto. Dodatne informacije so na voljo na telefonski centrali ZD Polje 01 58 64 900 in triažni telefonski številki 01 58 64 950," so zapisali.

Dodali so, da lahko pacienti za naročanje po elektronski pošti pišejo na dozdajšnje elektronske naslove za naročanje pri svojem izbranem osebnem zdravniku. Če je ta odsoten, bodo sporočila v samodejnem odgovoru preusmerjena na skupni e-naslov za naročanje: narocanje.zvo.polje@zd-lj.si.

"Naročanje na obravnavo v ZD Fužine, kamor so začasno preusmerjene ambulante zdravstvenega varstva odraslih, bo mogoče tudi osebno v sprejemni pisarni zdravstvenega varstva odraslih od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro. Za informacije v ZD Fužine lahko pacienti pokličejo na telefonsko številko 01 54 72 800. Zaradi lažje organizacije dela priporočamo naročanje po telefonu ali po elektronski pošti. Odgovor na poslano elektronsko pošto bo pacient v skladu s triažnim postopkom in ugotovljeno stopnjo nujnosti prejel najpozneje v petih delovnih dneh," so še zapisali v ZD Ljubljana.

V primeru življenjske ogroženosti naj pacienti pokličejo na številko 112.

Z morebitnimi dodatnimi spremembami bodo paciente pravočasno seznanili na svoji spletni strani.