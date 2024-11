Ali veste, kje je najbolje kupovati slovensko hrano?

Ste že slišali za teden slovenske hrane? Letos ga obeležujemo prvič, med 11. in 17. novembrom. Njegov namen je spodbujanje ponovnega odkrivanja bogate tradicije domačih jedi ter uživanja lokalno pridelane hrane. Kje kupovati slovensko hrano? Tam, kjer je ponudba kakovostnih slovenskih živil in domačih izdelkov najpestrejša. Tam, kjer dobite vse na enem mestu. Tam, kjer znajo ceniti pristne slovenske dobrote.

V Sparu kar 70 odstotkov hrane slovenske

V trgovinah SPAR in INTERSPAR ponudbo kakovostne slovenske hrane širijo že več kot tri desetletja, saj se zavedajo, kako pomembno je podpirati lokalno in prispevati k samooskrbnosti. Lokalna hrana na njihove police prihaja z domačih kmetij, sadovnjakov, nasadov in polj. Pravzaprav kar 70 odstotkov živilskih izdelkov, ki jih najdete na Sparovih policah, zagotavljajo lokalni slovenski proizvajalci.* Z domačimi pridelovalci in zadrugami v vse večji meri dnevno usklajujejo naročila svežega blaga, glede na nakupe in povpraševanje kupcev. Na njihovih policah tako najdete pridelke z manjših kmetij, pa tudi znane dobavitelje iz vseh slovenskih pokrajin.

Pestra izbira inovativnih slovenskih živil

V Sparu boste med več kot 480 lokalnimi dobavitelji našli tudi izdelke mladih slovenskih kmetovalcev. Med njimi sta Janez Rakovec s kmetije pr' Matjaž, ki ekološko goji in predeluje koristno algo spirulino, in Klara Zupanec s kmetije na Gorenjskem, kjer pridelujejo in fermentirajo slastno zelje in repo.

Bogata ponudba domačega sadja in zelenjave

V Sparu skupaj z domačimi pridelovalci načrtujejo, katero sadje in zelenjavo bodo pridelovali za Sparove trgovine ter vsako leto povečujejo število dolgoročnih pogodb. V tednu slovenske hrane tako na njihovih policah najdete širok nabor lokalnih pridelkov. Med domačim sadjem poiščite slovenska jabolka, hruške in kakije. Še širša pa je ponudba zelenjave: slovenski krompir, čebula, buče, korenje in slovensko rdeče zelje, ki je še posebej priljubljeno v času martinovanja. V ponudbi boste našli tudi izključno slovensko kislo zelje, kislo repo ter zelje za sarmo.

Izvrstno slovensko meso

Na postrežnih oddelkih Sparovih trgovin je v redni prodaji na voljo samo slovensko meso z oznako kakovosti 4SI**. Ta zagotavlja, da je žival rojena in vzrejena v Sloveniji, meso pa pripravljeno za prodajo v Sloveniji ter potrjuje najvišjo kakovost. Še več, izveste lahko celo, od katerega rejca prihaja meso. Med nakupovanjem lokalno vzrejene govedine, svinjine in perutnine na postrežnem oddelku le sledite oznaki "Naravnost od pridelovalca" ter odčitajte QR-kodo.

V Sparu uporabljajo kakovostno slovensko meso tudi pri izdelavi različnih mesnih izdelkov, ki jih najdete v ponudbi kakovostne znamke SPAR. Pri tem sodelujejo z zanesljivimi domačimi dobavitelji.

Ko v Sparu kupujete predpakirano in sveže perutninsko in goveje meso, bodite pozorni tudi na znak "izbrana kakovost – Slovenija". Ta vam namreč zagotavlja, da so bile živali rejene v Sloveniji in krmljene z naravno krmo, da je bila transportna pot kratka, da je predelava potekala po najvišjih standardih, da je meso popolnoma sledljivo in podvrženo dodatnemu nadzoru kakovosti. Certifikat "izbrana kakovost – Slovenija" tako dokazuje zavezanost Spara, da vam po odlični ceni ponuja lokalno pridelano meso vrhunske kakovosti.

Lokalne dobrote iz neposredne bližine

V trgovini INTERSPAR v mariborskem Europarku so zasnovali poseben oddelek "Lokalne dobrote, naš ponos". Ponudba v tem kotičku obsega samo slovenske pridelke in izdelke, ki prihajajo s kmetij in od pridelovalcev iz neposredne bližine. Oddelek bo zaživel tudi v preostalih trgovinah INTERSPAR po Sloveniji.

Štartaj Slovenija usmerjen v lokalno

Na Sparovih policah najdete tudi izdelke Štartaj Slovenija, ki so v letošnji sezoni nastali v sodelovanju z mladimi pridelovalci iz vse Slovenije. Ti nadgrajujejo domača ali lokalno pridelana živila v inovativne izdelke, ki so skrbno zasnovani in nosijo pečat domačega v modernejši preobleki. Z razvojem dodatne dejavnosti na kmetijah se tako odpirajo nove priložnosti za mlade generacije, vi pa lahko na Sparovih policah izbirate med še pestrejšo ponudbo slovenskih izdelkov.

Sedem razlogov ZA slovensko hrano 1. Ima polnejši in pristnejši okus, na kar vplivajo pestra pokrajina in naravni pogoji. 2. Je bolj sveža, hranilna in okusna, saj je v veliki meri sezonska ter prepotuje krajšo pot do našega krožnika. 3. Omogoča boljšo sledljivost ter s tem varnost in kakovost zaradi stroge zakonodaje in stalnega nadzora. 4. Pomeni okolju prijaznejšo izbiro, saj prepotuje krajše razdalje in ima posledično manjši ogljični odtis. 5. Podpira razvoj slovenskega podeželja, saj povpraševanje po slovenski hrani ohranja kmetije in delovna mesta na podeželju. 6. Prispeva k večji samooskrbnosti Slovenije, saj odločitev za slovensko hrano spodbuja domačo pridelavo. 7. Je izjemno pestra in del naše kulturne dediščine, saj obsega številne avtohtone slovenske jedi.



*Vir: projektna naloga Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (zadnja aktualna iz leta 2018).

** Slovenski puran edini nosi oznako 3SI, saj trenutno v Sloveniji ni izvaljenih puranov, kar bi zagotavljalo oznako 4SI.

