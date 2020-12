Ali podjetja, ki kršijo vladne odloke, ne bodo dobila pomoči?

Odbor DZ za finance bo v predlog sedmega protikoronskega zakona predvidoma vključil določbo, da do pomoči za blažitev posledic epidemije niso upravičena podjetja, ki kršijo vladne odloke. Tako po kršenju pravil na Krvavcu predlagajo v SDS in NSi, z nekaj zadržki pa so dopolnilu s takšno vsebino naklonjeni tudi v preostalih poslanskih skupinah.

Da si tisti, ki ne spoštujejo vladnih ukrepov, ne zaslužijo subvencij za nadomestilo izpada prihodkov, je že v nedeljo ocenil premier Janez Janša, ko je obratovanje smučišča Krvavec kljub vladni prepovedi označil za nepotrebno provokacijo. Vlada je namreč s četrtkom obratovanje žičnic prepovedala, na Krvavcu pa so naprave šele v soboto ustavili inšpektorji, navaja STA.

Dopolnilo sta pripravili SDS in NSi

Poslanski skupini SDS in NSi sta tako za obravnavo predloga sedmega protikoronskega zakona pripravili dopolnilo, po katerem do pomoči v obliki nadomestila za začasno čakanje na delo, delnega povračila plače zaradi odreditve dela s skrajšanim delovnim časom ali mesečnega temeljnega dogodka niso upravičeni tisti, ki jim je bila izrečena globa zaradi kršitve vladnega odloka.

Vlada izdaja odloke z namenom preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom, zato je smiselno, da do pomoči po interventni zakonodaji niso upravičeni tisti, ki kršijo vladne odloke, sta poslanski skupini zapisali v obrazložitvi.

Je vladni odlok kršila tudi RKC?

Člani odbora temu predlogu sicer večinoma pritrjujejo, vendar je Andreja Zabret (LMŠ) opozorila na nedopustnost veljave tudi za nazaj. Marko Bandelli (SAB) pa je dejal, da upravljalec smučišča Krvavec ni edini kršitelj. Tudi Katoliška cerkev je denimo plačala globo zaradi prekoračitve dovoljenega števila vernikov pri maši na praznik Marijinega vnebovzetja na Brezjah, piše STA.

Kristina Šteblaj s finančnega ministrstva je na to opozorilo odgovorila s pripombo, da obstaja nekaj razlik med obema dogodkoma. Poleti namreč ni bila razglašena epidemija, zdaj pa je, poleg tega je direktor družbe RTC Krvavec vnaprej povedal, da odloka ne bo spoštoval, je dejala.

Primožu Siterju (Levica) se zdi predlog sporen. Kot je opozoril, v primeru dopolnitve zakonskega besedila s predlaganim dopolnilom do pomoči za blažitev posledic epidemije ne bo upravičen še marsikdo, ki so mu inšpektorji izrekli globo zaradi kršenja vladnih odlokov. Kot primer je navedel petkove protestnike, dostavljalca hrane, ki si je vzel odmor za malico, in družino, ki si je privoščila rogljiček. "To jih bo diskvalificiralo za prejemanje pomoči iz kateregakoli preteklega protikoronskega paketa," je opozoril po pisanju STA.

DZ bo zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije covida-19 potrjeval v torek. Vlada je vanj zapisala dodatne ukrepe za blažitev posledic epidemije v gospodarstvu in med ljudmi. Finančni minister Andrej Šircelj je njihovo vrednost ocenil na 550 do 600 milijonov evrov.