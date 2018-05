Ali EU pušča sledi tudi v vašem kraju?

Naš vsakdan je boljši in lepši tudi zaradi evropskih sredstev kohezijske politike, s katerimi smo v Sloveniji do danes uresničili že več kot šest tisoč projektov, namenjenih gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest. Tudi letos imamo državljani možnost, da jih podrobneje spoznamo.

EU zgodbe, ki jih je vredno deliti

Letos Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) že četrtič organizira dneve odprtih vrat EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018, s katerimi želijo omogočiti državljanom, da odkrijejo evropske projekte v svojem okolju.

Tudi tako se lahko glas o sledeh, ki jih pušča evropska kohezijska politika po slovenskih krajih, čim bolj razširi. V preteklih letih se je dogodkov udeležilo že več kot 17 tisoč ljudi. Pogled na uspešne projekte v preteklosti je predvsem spodbuda za nadaljnje uspešno izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji.

40 dogodkov v več kot 20 krajih po Sloveniji

V okviru kampanje lahko med 12. in 19. majem obiščete enega od 40 dogodkov v več kot 20 krajih po Sloveniji in tako odkrijete, zakaj je EU projekt tudi TVOJ projekt.

Vsak dogodek predstavlja svojo zanimivo zgodbo prek zanimivih delavnic za mlajše in starejše, interaktivnih razstav, lutkovnih predstav, pohodov, športnih iger in drugega zabavnega dogajanja.

Zanimivi sofinancirani projekti se predstavljajo v vseh 12 slovenskih statističnih regijah, in sicer v 23 krajih po Sloveniji: Ajdovščini, Brežicah, Celju, Črnomlju, Grosupljem, Kopru, Krškem, Ljubljani, Logatcu, Mariboru, Martjancih, Metliki, Novi Gorici, Pivki, Planici, Postojni, Radljah ob Dravi, Tolminu, Trbovljah, Velenju, na Vrhniki in v Žalcu.

Aktivno in zabavno V Ljubljani bodo pripravili kar osem dogodkov, med drugim boste lahko obiskali Dan na Savi, lutkarski muzej in Ljubljanski grad ter se v parku Navje družili z raperjem Trkajem. S Fajn teatrom se boste lahko družili na Mladinski postaji v Mostah in v Večgeneracijskem centru Skupna točka. Ta je le eden od osmih večgeneracijskih centrov, ki bodo v okviru dogodkov EU projekt, moj projekt 2018 odprli svoja vrata. Aktivnejšemu preživljanju prostega časa najmlajših prebivalcev pa je namenjen projekt Mladi za mlade, ki se bo s snežnim izzivom, šolo teka in drugimi družabno-športnimi igrami predstavil v Planici. Mlajši in tisti starejši so vabljeni tudi na Krožno pot vojaške zgodovine v Pivko.

Uspešne evropske zgodbe tudi v Sloveniji

V Sloveniji so z evropskimi kohezijskimi sredstvi v zadnjih petnajstih letih uresničili že več kot šest tisoč projektov, programov ali javnih razpisov. Vsi imajo skupne cilje – gospodarska rast, dvig življenjskega standarda in nova delovna mesta – in prinašajo številne priložnosti tako za mlade, ki prvič iščejo zaposlitev, kot za generacijo starejših, ki morajo svoje delovne veščine in znanje prilagoditi novim delovnim potrebam ter razvoju tehnologij.

Z vsakim ustvarjenim delovnim mestom, z vsako vključitvijo posameznika v programe znanja, z vsakim zgrajenim kilometrom ceste, kolesarske poti ali železnice, kvadratnim metrom raziskovalne in izobraževalne infrastrukture, možnostjo boljše zdravstvene oskrbe, z vsako spodbudo podjetjem pa se ustvarjajo tudi priložnosti za nadaljnji uspešni razvoj države.

Del te uspešne zgodbe so tudi projekti, ki sodelujejo v kampanji EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2018.