Akcija na Kaninu: šest ur so hodili po snegu, da so rešili elektriko

Na smučišču Kanin, ki se šibi pod težo snega, jim je uspelo rešiti težave z elektriko, tako da je zdaj spet normalno preskrbljeno z električno energijo. Okrepljeni ekipi Elektra Primorske je namreč po šestih urah uspelo priti do mesta okvare in uspešno odpraviti napako, so sporočili iz Elektra Primorska.

Na Kaninu je v soboto popoldne prišlo do izpada električnega napajanja med postajama C in D krožnokabinske žičnice. Zaradi velike količine novozapadlega mokrega snega, ki se je oprijemal vodnikov, se je pretrgala žica.

Kot so navedli v Elektru Primorska, so elektrovzdrževalci še isti in naslednji dan peš šli v pregled, kolikor so jim razmere zaradi novozapadlega snega omogočale. Na omrežju, ki so ga na ta način lahko dosegli, niso našli napake. V soboto so zagotovili elektriko do postaje B krožnokabinske žičnice, na višjeležečih predelih pa odklopili električno napajanje, poroča STA.

Helikopter ni mogel poleteti

Foto: Občina Bovec Za pregled preostalih delov omrežja so nameravali uporabiti helikopter, ki pa zaradi vremenskih razmer v nedeljo in ponedeljek ni mogel poleteti, tako da so se obrnili na podjetje, ki izvaja polete z brezpilotnim letalnikom. Na ta način so danes preleteli daljnovod in odkrili napako - odtrgano žico pod postajo C kaninske žičnice, poroča STA.

Danes zjutraj so se vzdrževalci peš odpravili na mesto napake, ki je sicer približno dve uri in pol hoje oddaljeno od postaje B, a jim je zaradi debele snežne odeje in težavnega terena tja uspelo priti šele po šestih urah. Napako so odpravili, tako da so daljnovod spet lahko priklopili na električno omrežje, smučišče Kanin pa je od 16.15 spet priskrbljeno z elektriko. Vzdrževalci Elektra Primorske so se v dolino vrnili s helikopterjem.

V Elektru Primoska ocenjujejo, da drugih napak na daljnovodu ni.

Italijani bodo sprožili plazove

Z italijanske strani bo predvidoma v četrtek priletel helikopter, ki bo sprožil snežne plazove, ki sicer vsako leto grozijo progi Graben in Prevala. Sprožitev plazov je predpogoj, da bi o odprtju smučišča sploh razmišljali. Poleg vsega pa nad vsemi žičničarji visi še negotovost, kaj bo z epidemiološkimi ukrepi po 23. decembru, do tedaj namreč veljajo trenutne sprostitve.