Agresiven voznik po avtocesti prehiteval po levi in desni

Gorenjski prometni policisti so danes zjutraj obravnavali slovenskega voznika, ki je v gostem prometu po avtocesti druga vozila agresivno prehiteval po levi in desni.

Kot so zapisali na PU Kranj, je bila vozniku povsem tuja tudi varnostna razdalja. "Gre za početje, ki sodi v kategorijo zelo problematičnih in nevarnih voženj. Zaradi prekrškov je voznik obravnavan v prekrškovnem postopku," so zapisali.

"Zaradi take neobzirnosti in objestnosti so lahko ogrožena celo življenja. Voznike pozivamo k 'čisti' vožnji in izogibanju ravnanjem, ki ogrožajo druge ter zmanjšujejo varnost," so še zapisali kranjski policisti.