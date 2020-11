Afera preskakovanja čakalnih vrst: Kaj so razkrili telefonski pogovori med obtoženima?

Na Okrožnem sodišču Ljubljana se je nadaljevalo sojenje v aferi preskakovanja čakalnih vrst v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana. Med drugim so nadaljevali predvajanje prisluhov med prvoobtoženim Urošem Smiljićem in Ivanom Mikličem, ki naj bi po navedbah tožilstva Smiljića podkupil za posredovanje pri zdravljenju njegove mame.

Ivan Miklič naj bi po ugotovitvah tožilstva kot direktor podjetja Digit odredil plačilo fiktivnega računa podjetja Glasstech, po nakazilu pa naj bi direktor Glasstecha Aleš Miletić gotovino izročil Smiljiću. Tožilstvo pa Smiljiću očita sprejemanje podkupnine v zameno za ureditev zdravniške obravnave mimo čakalne vrste, piše STA.

Poslušali telefonske pogovore

Sodni senat je danes poslušal posnetke telefonskih pogovorov med Smiljićem in Mikličem. Kot je bilo razbrati iz prisluhov, sta se obtožena dogovarjala o podrobnostih sprejema Mikličeve mame v bolnišnico in o preiskavah, ki jih je opravil zdravnik z interne klinike Rado Janša, ki se je prav tako znašel na seznamu obtoženih.

Smiljič je glede obravnave Mikličeve mame govoril tudi z Janšo. Ta se je, kot so zabeležili prisluhi, med drugim zavzel za to, da bi mamo sprejeli v sobo, v kateri so bili bolniki, za katere je skrbel on, saj sicer ne bi mogel vplivati na to, kako potekajo preiskave.

Ob tem je obramba poudarila, da je iz telefonskih pogovorov z zdravnikom jasno razvidna resnost stanja Mikličeve mame. Poleg tega so jo pregledovali tudi drugi zdravniki, kar po mnenju obrambe kaže na to, da je bila obravnavana celostno, sprejeta pa je bila na podlagi napotnice, ki jo je izdal njen osebni zdravnik. Poleg tega je bilo v enem od prisluhov slišano, da Smiljić hčerko pelje na samoplačniški pregled, kar po navedbah obrambe "jasno kaže, da pregledov ni mogel urediti niti za svoje, kaj šele druge," poroča STA.

Plačal mu je štiri tisoč evrov, a naj ne bi šlo za podkupnino

Po odpustu mame iz bolnišnice se je Miklič zahvalil Smiljiću v telefonskem pogovoru, kar je slednji pospremil z besedami, naj "ne komplicira". Po prepričanju Smiljićeve zagovornice Sanje Sega to kaže na to, da v igri ni bilo nobene podkupnine, o poslovanju z nemškim podjetjem pa da sta se že pogovarjala pred tem.

Miklič je namreč Smiljiću plačal 4.000 evrov, kar po navedbah Mikliča ni bila podkupnina v povezavi z zdravljenjem njegove mame, ampak posredniška provizija med njegovim podjetjem Digit in nemškim distributerjem. Kot je Miklič pojasnil na prejšnji obravnavi, je Smiljić izdelal tabelo, namenjena pa je bila primerjavi cen, po katerih je UKC Ljubljana pri slovenskih dobaviteljev kupoval dializni material, s cenami, po katerih je material ponujal nemški distributer in so bile občutno nižje.

V javnosti je zgodba o domnevnem preskakovanju čakalnih vrst zakrožila ob hišnih preiskavah v UKC in ljubljanskem onkološkem inštitutu v začetku oktobra 2016. Slabi dve leti pozneje je specializirano državno tožilstvo spisalo obtožnico, v kateri Smiljiću očitajo sprejemanje podkupnine v zameno za ureditev zdravniške obravnave mimo uradne čakalne vrste, več osebam pa podkupovanje. Podkupnine naj bi bile tako v denarju kot v materialnih dobrinah in uslugah, še navaja STA.