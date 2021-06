Afera Koprivnikar: štirim nekdanjim policistom pogojne kazni

Tožilstvo je za tedanje policiste Vojka Marguča, Miho Sakača, Zorana Petrovića in Denisa Kadirića predlagalo pogojne zaporne kazni. Prepričano je namreč, da so tekom sojenja dokazi podkrepili očitke, da so novembra 2015 z namenom diskreditirati takratnega ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja organizirali policijsko kontrolo. Člani Sindikata policistov Slovenije so tedaj stavkali, potekala so pogajanja z vladno stranjo, sindikalisti so računali, da če bodo Koprivnikarja zalotili voziti pod vplivom alkohola, bi tako poslabšali njegovo kredibilnost vladnega pogajalca.

Štirje nekdanji sindikalisti Sindikata policistov Slovenije obsojeni na pogojne kazni zaradi nagovarjanja in ponujanja nagrade v primeru zaustavljanja ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja. Vsi medtem že ostali tudi brez službe. — Vitomir Petrović (@VitomirPetrovic) June 14, 2021

A zagovorniki obdolženih so minuli teden v zaključnih besedah ugotavljali, da očitki o kaznivih dejanjih ne pijejo vode.

Tožilstvo je namreč umaknilo obtožnico zoper škofjeloška policista, ki sta dogovorjeno prometno kontrolo izvedla, z utemeljitvijo, da ker Koprivnikarju s tem ni nastala nobena škoda, to ne izpolnjuje definicije kaznivega dejanja. In če torej sama prometna kontrola ni bila kazniva, kako je lahko kaznivo nagovarjanje ali dogovarjanje o tem, so izpostavljali zagovorniki. Zato so zahtevali oprostitev obdolženih. Ti so sicer že leta 2016 zaradi tega izgubili službo v policiji, a je Sakaču s tožbo na delovnem sodišču uspelo to razveljaviti.