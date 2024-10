80 tisoč evrov za izboljšanje kakovosti bivanja v lokalnih soseskah

Gorenjska banka je zagnala donatorski projekt Srce za velike zgodbe, kjer namenjajo 80 tisoč evrov za podporo lokalnim skupnostim in trajnostnim pobudam po vsej Sloveniji. Projekt je del širšega ESG programa Gorenjske banke (okoljsko, družbeno in korporativno upravljanje), ki temelji na odgovornem in trajnostnem poslovanju.

Gorenjska banka je zavezana ustvarjanju trajne vrednosti za vse deležnike, vključno s komitenti, zaposlenimi, lokalnimi skupnostmi in širšim okoljem. Banka s svojim delovanjem prispeva k reševanju globalnih izzivov, kot so podnebne spremembe in socialna neenakost, ter spodbuja inovacije in trajnostne rešitve v lokalnem okolju. Preko ESG iniciativ postavljajo temelje za bolj zeleno in pravičnejšo prihodnost, pri tem pa stremijo k odgovornemu ravnanju z naravnimi viri, vključevanju družbene odgovornosti v vse poslovne procese in zagotavljanju transparentnosti v svojem delovanju. S tem projektom banka krepi svojo vlogo pri spodbujanju inovacij in trajnostnih rešitev v lokalnih skupnostih.

Razpis je odprt do 31. oktobra 2024, nanj pa se lahko prijavijo vsi, ki delujejo na področjih družbene vključenosti, pomoči ranljivim skupinam, spodbujanja enakopravnosti, varstva in ohranjanja naravnih virov, trajnostnega razvoja.

Donatorska sredstva bodo namenjena organizacijam, ki si prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja v skupnostih in ohranjanje okolja. Gorenjska banka z njimi podpira rešitve, ki so usmerjene v trajnostnejšo prihodnost, spodbujanje enakih možnosti in pomoč najranljivejšim članom družbe.

Projekt Srce za velike zgodbe namenjen lokalnim skupnostim po vsej Sloveniji

Projekt Srce za velike zgodbe nadaljuje dolgoletno tradicijo Gorenjske banke pri podpori lokalnim skupnostim. Donacije niso zgolj finančni prispevek, temveč tudi način, kako banka sledi načelom družbene odgovornosti in trajnosti, ki so ključna v sodobnem poslovnem svetu. Podpora inovativnim projektom, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih pogojev in ohranjanju naravnih virov, je korak k oblikovanju bolj vključujoče in trajnostnejše prihodnosti.

Predsednik uprave Gorenjske banke Mario Henjak je ob začetku projekta poudaril: "Verjamemo, da je vsaka zgodba, ki spreminja življenja ljudi in okolja lokalnih skupnosti na bolje, lahko velika. S ciljno usmerjenimi donacijami in podporo pomembnim projektom ustvarjamo prijaznejše in trajnostnejše naravnane lokalne skupnosti."

Kako se prijaviti? Prijave na razpis Srce za velike zgodbe so do 31. oktobra mogoče prek spletne strani Gorenjske banke, kjer so na voljo tudi podrobne informacije o razpisnih pogojih in kriterijih za dodelitev sredstev. Ne zamudite priložnosti, da s svojimi idejami in projekti prispevate k pozitivnim spremembam v svoji skupnosti!

