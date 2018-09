750 milijonov odraslih je nepismenih

Unesco je z mednarodnim bralnim društvom leta 1966 razglasil 8. september za mednarodni dan pismenosti.

Tema letošnjega mednarodnega dneva pismenosti je Pismenost in razvoj spretnosti. Glavno pozornost namenjamo mladim in odraslim ter povezavam med njihovimi sposobnostmi in pismenostjo. Sposobnosti so znanje in kompetence, ki jih potrebujejo za zaposlitev, grajenje kariere in na sploh preživetje.

"Vprašanje nepismenosti je treba nujno rešiti," sporoča Unesco v posnetku, ki so ga posvetili mednarodnemu dnevu pismenosti 2018.

Pri Unescu poudarjajo, da je pismenost v današnjem izjemo digitaliziranem in globaliziranem svetu še kako pomembna tako za zaposlitev kot tudi za vsakdanje življenje.

Hitro spreminjajoča dinamika trga dela zahteva, da svoje znanje dnevno nadgrajujemo. Trenutno je po vsem svetu brezposelnih okoli 192 milijonov ljudi, številni zato izjemno težko ohranjajo dostojen način življenja.

Pismenost in razvijanje spretnosti sta nujno potrebna

Organizacija Unesco verjame, da lahko najbolj ranljivim družbenim skupinam pomagamo s kombiniranim učenjem pismenosti in razvijanjem spretnosti. Tovrstno znanje bi jim namreč izboljšalo njihove možnosti za preživetje in dostojen način življenja.

"Slabo razvite spretnosti in veščine ter nizka raven pismenosti mladim in odraslim ne bi smeli onemogočati pridobivanja novega in potrebnega znanja," sporočajo in nadaljujejo, da lahko pismenost, tehnične, poklicne in digitalne veščine pripomorejo k vključevanju posameznikov v družbo.

Foto: Thinkstock

Vlade, civilna družba, akademiki in zasebni sektor morajo ukrepati

Unesco poziva mednarodno skupnost k promociji kombiniranih pristopov širjenja pismenosti in učenja spretnosti. "Vlade, civilna družba, akademiki in zasebni sektor morajo ukrepati," sporočajo.

Želijo se namreč približati cilju trajnostnega razvoja za leto 2030 in poskrbeti, da bodo vsi pridobili potrebno znanje in sposobnosti.

Pismenost po svetu narašča

Pred 12 leti je OZN presodil, da vsak peti Zemljan še vedno ni znal brati in pisati (skupaj 860 milijonov ljudi), od tega dve tretjini žensk. V dvanajstih letih je število nepismenih ljudi upadlo na 750 milijonov.

Tudi iz spodnjega grafa je razvidno razmerje med pismeno in nepismeno populacijo na svetu. Od leta 1800, ko je bilo pismenih le 12,05 odstotka svetovne populacije, je do danes število naraslo na 85,3 odstotka.

Še več grafov in statističnih podatkov si lahko ogledate na splenti strani Our World in Data.

Začel se je prvi Nacionalni mesec skupnega branja

Javna agencija za knjigo RS sporoča, da bo med 8. septembrom (mednarodnim dnevom pismenosti) in 8. oktobrom 2018 (konec tedna otroka) v Sloveniji prvič akcija Nacionalni mesec skupnega branja 2018.

Projekt naj bi povezal vse, ki skrbijo za spodbujanje branja in bralne kulture, z namenom dviga bralne kulture in bralne pismenosti vseh prebivalcev v Sloveniji, v slovenskem zamejstvu in med Slovenci po svetu.

V okviru akcije pripravljajo številne projekte in dogodke. "Vabimo tudi vas, da berete skupaj z nami," so k projektu povabili vse Slovence.