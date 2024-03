5.500 udeležencev na 30. pohodu po Jurčičevi poti

Prireditve se je udeležilo 5.500 ljudi. Kot je za Radio Slovenija povedal župan Ivančne Gorice Dušan Strnad, je v 30 letih, odkar organizirajo dogodek, to pot samo na dan pohoda prehodilo več kot 200 tisoč ljudi.

Pohodniki so danes lahko izbrali med 12- in 23-kilometrsko potjo. Ta jih je vodila od Hiše kranjske čebele v starem mestnem jedru mimo razvalin višnjanskega gradu do Polževega, mimo Vrhov in naprej do Muljave. Najbolj vneti pohodniki so lahko pot podaljšali vse do Krke.

Ob poti so bili za obiskovalce brezplačno odprti vsi kulturni in verski objekti, svoja vrata je zanje na koncu odprla tudi Jurčičeva domačija na Muljavi, kjer je bila zaključna prireditev. Slavnostni govorec je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič.

Tisti, ki so plačali startnino v višini petih evrov, so imeli zagotovljen avtobusni prevoz z Muljave in Krke nazaj v Višnjo Goro.

30. pohod je bil posvečen 180. obletnici rojstva pisatelja Josipa Jurčiča, ki je pot med Muljavo in Višnjo Goro prehodil večkrat, saj je po njej hodil v šolo. Pri tem zasleduje tudi cilj večje turistične in gospodarske prepoznavnosti občine.

Jurčič (1844–1881) je s prvim slovenskim romanom Deseti brat (1866) postavil temelje slovenske pripovedne proze, deloval je tudi kot urednik, založnik, dramatik in časnikar. Njegova dela so prevedena v več kot 50 jezikov, med katerimi prednjačijo slovanski.

Rodil se je na Muljavi na Dolenjskem, njegov oče pa je prišel iz Jablanc pri Kostanjevici na Krki. Jurčičeva domačija na Muljavi je obnovljena in spada med spomenike slovenskega kmečkega stavbarstva.