52-letna voznica pozitivna na heroin in kokain

Na Obali so policisti ustavili 52-letno voznico, ki sicer ni bila pod vplivom alkohola, je pa hitri test pokazal prisotnost heroina in kokaina. Strokovni pregled je odklonila.

Dvainpetdesetletnico so ustavili pri Cereju. V postopku so ji zasegli še manjšo količino prašnate snovi (heroin) in šest tablet substitola, ki vsebuje prepovedano drogo.

Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje, sledi ji hitri postopek in globa ter obdolžilni predlog.