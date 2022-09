5 razlogov, zakaj izbrati športno aktivnost

Ko se spominjamo preteklega šolskega leta, se nam ob vseh doživetjih v misli prikradejo tudi spomini na ure, ki smo jih preživeli v avtu, ko smo prevažali otroke z ene obšolske dejavnosti na drugo. Obšolske športne dejavnosti so izjemno dobra naložba za otrokovo samozavest, dobro počutje in tudi prihodnost.

Mladi, ki so športno aktivni, bodo lažje ohranili aktivni življenjski slog tudi v odrasli dobi.

Prvi šolski dnevi so med drugim namenjeni tudi temu, da otroka vpišemo na neko obšolsko dejavnost, pri tem pa ne smemo pozabiti na nezgodno zavarovanje za mlade.

Medtem ko otroci navdušeno izbirajo, kako se bodo letos kratkočasili, in bi radi nanizali čim več dejavnosti, se starši držijo za glavo, ker vedo, koliko dela jih čaka v popoldanskem času in med konci tedna. Zato smo prepričani, da tudi starši potrebujejo malce spodbude, da se vsako leto znova lotijo tega zahtevnega, a dragocenega projekta.

Pet razlogov, zakaj je koristno, da je otrok vključen v obšolske športne dejavnosti:

Otrok, ki bo že zgodaj v mladosti šport sprejel kot svoj življenjski slog, bo verjetneje ostal zvest gibanju. Otroške športne dejavnosti so prepletene z igro in zabavo. Prijetno preživljanje prostega časa spodbuja otrokovo dobro počutje, še posebej če ima na športnih uricah prijetno družbo vrstnikov.

#1 Koristno preživljanje prostega časa

Ne glede na to, kateri šport bo otrok izbral, bo lažje krmaril skozi življenje.

Popoldanski dolgčas, ki so mu otroci lahko izpostavljeni po šoli, lahko otrok porabi za različne dejavnosti – branje, ogled filmov, druženje z vrstniki, ukvarjanje s hišnimi ljubljenčki, učenje in seveda igro. Včasih iz čistega dolgčasa nastane tudi kakšna mladostna predrznost, ki je starši ponavadi ne odobravamo, a se ji težko izognemo. S primerno zapolnjenim prostim časom je seveda manj možnosti za razne spodrsljaje, saj je otrokov čas skrbno odmerjen. Znano je, da ljudje veliko bolj gospodarno upravljamo s svojim časom, če ga imamo premalo, zato je vpis otroka v športno dejavnost idealen način, da se otrok nauči izkoristiti vsako minuto.

#2 Čas za druženje z vrstniki

Šport združuje vrstnike s podobnimi interesi. Otroci, ki si v šoli težko najdejo svoj krog prijateljev, lahko v okviru obšolske dejavnosti poiščejo čisto druge vrstnike, s katerimi zgradijo trdno socialno mrežo. Vežejo jih skupni cilji in dogodki na treningih ter tekmovanjih, skupaj zmagujejo in se učijo športnega "fair playa", učijo se, kako sprejeti poraze, slabe rezultate in kako nujno je trdno delo za dosego svojega cilja. Kot najbolj koristna pridobitev, ki jo s športnih igrišč lahko prenesemo v vsakodnevno življenje, pa je sposobnost, da si sežemo v roke z nasprotnikom in si čestitamo za dosežke.

#3 Pomen predanosti

Naj bo samo za dve uri na teden ali celo več ur na dan – vsak šport ali katera druga redna dejavnost zahteva določeno mero predanosti. Otroci, ki svoj čas, energijo in do neke mere tudi svojo žepnino namenjajo za šport, ki ga obožujejo, se naučijo pomembne lekcije o tem, kaj pomeni predanost, odločnost in potrpežljivost.

Zmožnost doseganja skupnih ciljev in ekipnega dela sta veščini, ki ju otrok razvije med športnim udejstvovanjem. Foto: Shutterstock

#4 Več samozavesti

Dosežki v športu in že samo športno udejstvovanje otroku prinese večjo samozavest. V športu imajo otroci možnost, da se naučijo več o sebi, da uspejo in se dobro počutijo v svoji koži. Poleg tega se naučijo deliti, poslušati soigralce, naučijo se ekipnega dela in sledenja skupnim ciljem. Trenerji in starši, ki skozi šport otroka učijo, da v življenju več kot sam uspeh ali zmaga pomenijo trud, zagnanost in discipliniranost, spodbujajo otrokovo pozitivno samopodobo.

#5 Boljši učni uspeh

Mladi, ki se ukvarjajo s športom – če seveda nimajo posebnih učnih težav –, so v šoli uspešnejši od tistih, ki se ne. Šport otroka nauči, da se zna osredotočiti na eno stvar, kar je posebej v zahtevnih šolskih obdobjih zelo koristna veščina. Pomembna korist športne dejavnosti je tudi to, da otroci spoznajo, kaj pomeni, da ne smemo obupati. Otroci, ki se ukvarjajo s športom, se srečujejo z razočaranji, napakami, porazi in poškodbami. Tisti, ki se naučijo sprejemati tudi neuspehe, se naučijo koristne življenjske lekcije o vztrajnosti.

Gimnastika, nogomet ali plezanje? Kako izbrati pravi šport?

Otroci imajo na izbiro veliko različnih športnih dejavnosti, ki jih ponujajo posamezne šole in športni klubi. Izbira je prepuščena staršem in otrokom, ki potrebujejo nekaj usmeritve, da bodo lahko tudi vztrajali v izbrani dejavnosti. Dobro je, da se s športom srečajo tudi otroci, ki imajo raje druge dejavnosti.

Zagotovo vsak lahko poišče sebi primerno telesno aktivnost, ki bo vnesla dovolj gibanja v njegovo življenje. Nekateri otroci so bolj nagnjeni k ekipnim športom, kot so košarka, nogomet in odbojka, drugi pa bodo imeli raje individualne športe, kot sta kolesarstvo ali gimnastika, tretje bodo bolj zanimali športi z nizkim naporom, medtem ko bodo drugi hrepeneli po fizično zahtevnejših športnih priložnostih.

Skozi šport se naučimo vztrajanja tudi v neprijetnih situacijah.

Kako lahko torej otroku pomagamo izbrati šport, ki bo najbolj ustrezal njegovim potrebam in zanimanjem? Otrokovo zanimanje za določen šport je najboljši dejavnik, ki določa, ali bo v njem užival. Tudi že telesna konstitucija nakazuje, v katerem športu bi bil naš otrok uspešnejši. Za nizkega in bolj čokatega otroka je morda primernejši nogomet kot košarka. Visok in vitek otrok pa bo boljši v košarki ali atletiki.

Naj bo na voljo čim več izbire: Otroka izpostavimo najrazličnejšim športnim izkušnjam. Ko izbiro zožimo na nekaj športov, naj jih tudi preizkusi. V enem šolskem letu naj otrok preizkusi le eno športno disciplino, čeprav bi se lahko odločili tudi za odbojko jeseni in spomladi, košarko in atletiko pa pozimi. Ko se začne bolj identificirati z enim športom, lahko začne opuščati druge.

Začnimo z majhnimi koraki: Manj aktivnim otrokom, ki jih je težko vključiti v športno aktivnost, najprej ponudimo samo občasno vožnjo s kolesom, da bo začutil prijetne občutke ob gibanju. Katerikoli šport bo otrok izbral, bo v redu, glavno je, da bo šport sprejel kot del svojega življenja.

Skupno raziskovanje: Poslušajmo otroka in zagotovo bomo zaznali namige, ki nakazujejo, kaj ga zanima. Izkoristimo vsako urico prostega časa in ga namenimo skupnim športnim trenutkom – igrajmo nogomet na vrtu, košarko pred hišo in se skupaj učimo preigravanja žoge med stožci na lokalnem igrišču, odpravimo se na potep po bližnjih gričih in raziščimo lepe kolesarske poti, ki jih v Sloveniji res ne manjka.

