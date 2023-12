400 tisoč Slovencev je zasebnih lastnikov gozdov. Priznanja najbolj skrbnim.

Zavod za gozdove Slovenije je na sevniškem gradu danes razglasil letošnje najskrbnejše lastnike gozda. Ta naziv so podelili izbrancem iz 14 območnih enot, na podelitvi priznanj v okviru 25. letnega izbora pa poudarili pomen nege mladega gozda za oblikovanje odpornih in trajnostnih gozdov ter dobrega sodelovanja lastnikov z javno gozdarsko službo.

V vsaki od 14 območnih enot zavoda za gozdove so tudi letos izbrali lastnika, ki izstopa po zglednem gospodarjenju z gozdom, tesni življenjski povezanosti z njim, strokovni izvedbi del v gozdu in po spoštovanju večnamenske vloge gozdov, je na novinarski konferenci pred podelitvijo priznanj povedal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev.

To so lastniki, ki si prizadevajo za varno delo v gozdu, ki skrbijo za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje, to so "svetilniki gospodarjenja z gozdom", je ocenil.

Priznanje najbolj skrben lastnik gozda za 2023 so dobili Slavko Šorli iz tolminske območne enote, Janez Kramar iz blejske, Tomaž Smrtnik iz kranjske, Ladislav Renko iz ljubljanske, Miro Udovič iz postojnske, Aleš Bambič iz kočevske, Ivan Tonkovič iz novomeške, Zdenko Pivec iz brežiške, Peter Žuraj iz celjske in Marko Jeraj iz območne enote Nazarje. Med prejemniki so še Alojz Potočnik iz slovenjegraške, Vladimir Borka iz mariborske, Janez Ferencek iz murskosoboške in Agrarna skupnost Štorje iz sežanske obočne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Digitalizacija gozdarstva

Danev je še dejal, da se tudi gozdarstvo razvija v smeri digitalizacije in vrata široko odpira novim tehnologijam, ki bodo omogočale učinkovito spremljanje obsega škode v gozdu, načrtovanje obnovitvenih ukrepov in pomoč latnikom pri upravljanju gozda.

Kljub vsem novostim pa bo po Danevovih besedah nepogrešljiv ostal pristen stik med revirnimi gozdarji in lastniki gozdov, pri katerem se kažeta moč sodelovanja in skupnih prizadevanj. Prav to sodelovanje je bistven pogoj za uresničenje sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, za uresničitev načrtovanih del ter za uspešno sanacijo posledic naravnih ujm v gozdovih, je dejal Danev.

Podelitve priznanj za tekoče leto so se med drugimi udeležili Alenka Korenjak z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, predsednik Zveze lastnikov gozdov Slovenije Marjan Hren in sevniški župan Srečko Ocvirk.