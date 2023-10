V ljubljanskih gozdovih vsak teden nova gozdna pot za otroke

Vsak teden družine pričaka pot na novi lokaciji, z drugačnimi nalogami in izzivi, zato je otrokom vedno znova zanimivo hoditi po teh poteh in raziskovati nove gozdove.

Direktorica Male ulice Eva Strmljan Kreslin je za STA dejala, da je otrokom zelo zanimivo hoditi po gozdnih poteh in iskati mušnice. "To je zelo neinvaziven poseg v naravo, ne želimo onesnaževati gozdov, zato pot v enem tednu postavimo in porušimo," je pojasnila.

Vsak teden tako družine pričaka pot na novi lokaciji, z drugačnimi nalogami in izzivi, zato je otrokom vedno znova zanimivo hoditi po teh poteh in raziskovati nove gozdove. "Na koncu poti je skrinjica z žigi, ki si jih lahko otroci vtisnejo v dnevnik. Po zbranih desetih štampiljkah v na Mali ulici dobijo nagrado, če jih prinesejo pokazati," je povedala Strmljan Kreslin.

Dodala je, da se v Mali ulici zavedajo, da je gozd zdravilen v mnogo pogledih, tako fizično kot psihično. "Otroci se lažje učijo, če se gibajo v naravi, so manj debeli in bolj mobilni," je naštela.

Gozdne poti postavljajo od epidemije covida-19, ko so otroci zelo veliko časa preživeli za računalniki. "Starši pravijo, da so imeli hude težave otroke spraviti v naravo, zdaj pa samo omenijo mušnice in otroci že pakirajo," je navdušenje otrok še opisala Strmljan Kreslin.

Ta teden so postavili stoto pot, in sicer na Grajskem griču. Postavili pa so jih že v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, v Sračji dolini, Rakovi Jelši in Zajčji dobravi, na Golovcu in v drugih mestnih gozdovih, ki so dostopni z mestnimi avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa.

Opis poti, ki vključuje tudi dolžino poti in število mušnic ter navodila za izdelavo gozdnega dnevnika, vsak teden objavijo na svoji spletni strani in na družbenih omrežjih. Odziv družin je zelo velik, kar kažejo tudi vpisi v knjigo vtisov na koncu poti in zahvale staršev. Ocenjujejo, da gozdno pot vsak teden prehodi od 50 do 60 družin.