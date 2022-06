32. kresnika za najboljši roman leta je prejel Roman Rozina

V romanu Sto let slepote je komisija prepoznala izjemno bogat in natančno izpisan jezik.

Kresnika za najboljši roman leta je prejel Roman Rozina za Sto let slepote, v katerem opisuje rudarske revirje 20. stoletja. Nagrado podeljuje medijska hiša Delo in je vredna sedem tisoč evrov bruto. Kresnika so podelili dvaintridesetič.

Nagrado kresnik 2022 @Delo dobi Roman Rozina za roman Sto let slepote. Čestitke, Roman 🎉 pic.twitter.com/pDcBHk6Hyj — Mladinska knjiga 📖 (@Mladinska_MK) June 23, 2022

V romanu Sto let slepote je komisija prepoznala izjemno bogat in natančno izpisan jezik. "Iz gosto tkane pripovedi resda veje rahlo idealiziranje junakov, tudi mitiziranje okolja, vendar ne moteče, kaj šele slepo. Roman je pronicljiv oris nekega časa, ki ga ni več, in okolja, ki je še vedno tu, z mnogimi reminiscencami, ki se bodo ohranile – tudi zato, ker jih Roman Rozina zna videti," piše v utemeljitvi.

"Romaneskno popisati dolgo stoletje v samo eni knjigi zmorejo redki. Še redkeje se v slovenski literaturi pripeti, da je nemirno 20. stoletje opisano tako filigransko, kakor je to v romanu Sto let slepote na 550 straneh uspelo pisatelju Romanu Rozini," je med drugim v utemeljitvi še zapisala komisija.

Rozina se je zahvalil ljudem in dogajanjem, ki so ustvarili prostor, v katerem je pisal, tistim, ki so mu pri tem pomagali, ga podpirali, tistim, ki so poskrbeli, da je zgodba izšla v knjigi, ter vsem tistim, ki knjige usmerjajo v bralske kroge. Posebej se je zahvalil še bralcem in bralkam, saj brez njih pisateljsko delo nima pomena. Kresnika ni doživljal kot tekmovanje, temveč kot druženje z novimi znanci, prijatelji in praznik slovenskega romana.

V romanu je poskušal prikazati človeško zgodbo v 20. stoletju, postavil jo je v Zasavje

Dogajanje romana Sto let slepote je postavljeno v Zasavje. V pogovoru z novinarko Ksenijo Horvat pred razglasitvijo je med drugim povedal, da je v njem predvsem poskušal prikazati človeško zgodbo v zanimivem 20. stoletju, ki jo je zanalašč postavil v to okolje. Zbiral je razne informacije, potem je bila na delu domišljija. Pogovarjal se je z ljudmi, uporabil je časopise in tako počasi ustvaril zgodbo.

Kresnikovo komisijo so sestavljali Mimi Podkrižnik ter Anja Mrak, Mateja Komel Snoj, Igor Divjak in Igor Žunkovič.

V ožjem izboru za nagrado so bili letos še Davorin Lenko z romanom Triger, Andrej E. Skubic z romanom Krasni dnevi, Dušan Šarotar z romanom Zvezdna karta in Marjan Žiberna z romanom Dedič.

Roman Rozina, rojen leta 1960, živi v Orehovici pri Izlakah. Končal je študij novinarstva, nato se je zaposlil pri lokalnem časopisu v Zagorju, zatem delal na nacionalni televiziji, bil samostojni novinar, delal na razvojni agenciji, zdaj pa je samostojni književnik.

Od leta 1997 se je ukvarjal s publicistiko, ki je povezana z zasavsko sedanjostjo in preteklostjo. Napisal je približno 30 del na to temo. Poleg kratkih zgodb je napisal romane Štiri Sneguljčice in Palček, Galerija na izviru Sončne ulice, Štirje v vrsti, Županski kandidat Gams, Zločin in ljubezen in Sto let slepote. Za kresnika je bil poprej nominiran dvakrat.

Delo je prvič podelilo tudi nagrado za mlado pero, namenjeno mladim literatom

Medijska hiša Delo je ob letošnji nagradi kresnik za najboljši roman leta prvič podelila tudi nagrado mlado pero za mlade literate in literarne kritike. To je bil vrhunec prvih dveh sezon projekta Mlado pero, ki spodbuja ustvarjanje mlajše generacije piscev na področju poezije, proze in dramatike.

Dobitnica nagrade mlado pero za mladega literata je pesnica, prozaistka in prevajalka Tanja Božić. Dobitnik nagrade mlado pero za mladega kritika je Sašo Puljarević.

Dobitnik nagrade mlado pero za mladega literata prejme tisoč evrov, dobitnik nagrade za mladega kritika pa bo prihodnje leto v redni rubriki Recenzijski izvod, ki je vsak teden v Književnih listih časopisa Delo, objavljal honorirane kritike.

Večer je s pesmijo odprla vokalna skupina Maroltovke, nastopili so tudi zasedba The Woodlanders ter Matic Plemenitaš in Tomaž Hostnik. Odlomke iz nominiranih romanov so brali študentje akademije za gledališče, radio, film in televizijo.