30 let od ustanovitve Demosa, temelja slovenske države #foto

Stranke Slovenska demokratična zveza, Slovenski krščanski demokrati in Socialdemokratska zveza Slovenije so 4. decembra 1989 podpisale dogovor o sodelovanju, ki je hkrati pomenil tudi ustanovitev Demokratične opozicije Slovenije (Demos).

Njen predsednik je postal Jože Pučnik, ki je po uspešnem plebiscitu za samostojno Slovenije 23. decembra 1990 izgovoril naslednji stavek: "Jugoslavije ni več! Zdaj gre za Slovenijo!"

Začelo se je z uspešnim plebiscitom

Foto: Tone Stojko, hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije Na plebiscitu so se slovenski volivci z veliko večino odločili za samostojnost. Plebiscitno vprašanje se je glasilo: "Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?"

Da je plebiscit uspel, je bilo znano že 23. decembra zvečer, kmalu po zaprtju volišč. Navdušeni Slovenci so izid množično in veselo proslavljali na ulicah. Na plebiscitu sprejeta odločitev o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije je zavezovala slovenski parlament, da v šestih mesecih od dneva razglasitve izidov plebiscita, torej do 26. junija 1991, sprejme ustavne in druge akte ter ukrepe za osamosvojitev.

Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka volivcev. 95 odstotkov teh, ki so se plebiscita udeležili, oziroma 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev je glasovalo za osamosvojitev. Za neodvisno in samostojno Slovenijo je glas dalo 1.289.369 volivcev.

Kdo vse je podpisal dogovor?

V imenu Slovenske demokratične zveze sta dogovor podpisala Rajko Pirnat in Hubert Požarnik, v imenu Slovenskih krščanskih demokratov Lojze Peterle in Franc Miklavčič, v imenu Socialdemokratske zveze Slovenije, predhodnice današnje SDS, pa Jože Pučnik in Andrej Magajna.

Za ustanovitev Demosa sta sicer pomembna še dva datuma: 27. november 1989, ko je bil sklenjen ustni dogovor o sodelovanju strank, in 8. januar 1990, ko se je Demosu tudi formalno pridružila še Slovenska kmečka zveza (današnja SLS), skupaj s takratnimi Zelenimi Slovenije.

Sprejem pri Pahorju:

Gonilna sila osamosvojitve

Februarja 1990 se je Demosu pridružila še Slovenska obrtniška stranka, marca istega leta pa upokojenci, združeni v stranki Sivi panterji.

Koalicija Demos je na prvih demokratičnih volitvah aprila 1990 zmagala in prevzela vodenje prve slovenske vlade, ki je bila nato gonilna sila slovenskega plebiscita in osamosvojitve. Zaradi preveč različnih pogledov na reševanje nekaterih vprašanj je Demos razpadel 30. decembra 1991.

Govorila bosta tudi Požarnik in Šinkovec

Slavnostna govornika na današnjem sprejemu pri predsedniku Pahorju bosta eden od podpisnikov sporazuma Hubert Požarnik in veleposlanik Matjaž Šinkovec, ki med drugim velja za avtorja imena Demos.

Tako je predsednik republike do zdaj priredil že slavnost ob zaznamovanjih 30. obletnice ustanovitve Odbora za varstvo človekovih pravic, Majniške deklaracije 1989 za suvereno državo slovenskega naroda, posaditve Lipe sprave na ljubljanskih Žalah in razglasitve amandmajev k Ustavi Socialistične republike Slovenije.