30 let od sprejetja zakona o slovenski himni

Danes mineva 30 let, odkar je sedma kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica postala slovenska himna.

Na današnji dan mineva 30 let, odkar je takratna Skupščina Socialistične republike Slovenije (SRS) sprejela zakon o himni. To je postala sedma kitica pesmi Franceta Prešerna Zdravljica na melodijo istoimenske zborovske skladbe Stanka Premrla. Pot do izbire ni bila kratka, po besedah zgodovinarja Boža Repeta pa gre za eno redkih nebojevitih himn, piše STA.