Svojci pogrešajo 27-letnega Marjana Severja iz Ljubljane. Visok je okoli 180 centimetrov, suhe postave, svetlih las. Nazadnje so ga videli doma, 2. novembra, oblečen je bil v kavbojke, sivo majico in sive športne copate, so danes sporočili iz policije.