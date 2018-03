27-letnik ponarejal študentska potrdila, zaslužil deset tisoč evrov

Državljan Bosne in Hercegovine je osumljen, da je prek lažnih profilov na Facebooku prodajal ponarejena potrdila o vpisu osebam, ki so potrebovali študentski ali dijaški status. Skupno je na svoj račun prejel nekaj manj kot deset tisoč evrov, so sporočili s policije.

27-letnik iz Bosne in Hercegovine, ki je imel urejen status v Sloveniji, je v letih 2016 in 2017 prek več lažnih Facebook profilov urejal ponarejena potrdila za študentski ali dijaški status. Osebe so nato ponarejena potrdila uporabljali pri študentskih servisih po celotni Sloveniji.

Za posamezno potrdilo je dobil od 80 do 200 evrov, skupno pa je dobil nekaj manj kot deset tisoč evrov.

S ponarejenimi potrdili do študentskega dela

V preiskavi so policisti opravili več kot 200 pogovorov z različnimi osebami, številne razgovore so opravili tudi na sedežih študentskih servisov po državi, kjer so osebe prikazovale, da imajo status študenta oz. dijaka, in so na ta način dobile študentsko oz. dijaško delo.

Skupno so tako preiskali prek sto kaznivih dejanj ponarejanje listin, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

7. marca so 27-letnemu osumljencu odvzeli prostost in opravili hišno preiskavo, pri kateri so zasegli mobilni telefon, prenosnik in prazna potrdila o šolanju ter seznam oseb z osebnimi podatki.

Preiskovalni sodnik je odredil pripor, preiskava pa je še v teku.