26-letnik brutalno napadel 81-letnika in mu grozil z orožjem

V nedeljo popoldan je bila policija obveščena o ropu na območju Policijske postaje Laško.

Zamaskiran in oborožen moški je v popoldanskem času prišel do hiše, v kateri sam živi 81-letni moški, mu zagrozil z orožjem, ga brutalno napadel in od njega zahteval denar.

Ko je pri oškodovancu pozvonila ženska, ki mu je prinesla kosilo, je osumljeni pobegnil, pri tem pa je snel kapo z izrezom za oči. Oškodovanec ga je prepoznal, saj je 26-letnik v preteklosti pri njemu opravljal priložnostna dela.

Poškodovanega 81-letnega moškega so odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju. 26-letnemu osumljencu pa so policisti v večernih urah odvzeli prostost in ga pridržali.

26-letnega moškega, doma z območja Policijske uprave Ljubljana, je policija kazensko ovadila zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa. Grozi mu od enega do desetih let zapora.

Preiskovalni sodnik mu je včeraj odredil pripor.