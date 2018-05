Italijanska policija razbila dve džihadistični združbi

Italijanska policija je v Lombardiji in na Sardiniji razbila dve džihadistični združbi. Policisti so aretirali 14 ljudi, ki so po navedbah italijanskih preiskovalnih organov skrbeli za podporo borcem skrajne skupine Islamska država v Siriji.

Italijanska policija je v protiteroristični akciji aretirala 14 ljudi. Foto: Thinkstock

V lombardijskem mestu Brescia so aretirali deset državljanov Sirije, ki so s pranjem denarja v mednarodnih razsežnostih financirali borce IS.

Na drugem koncu države, na Sardiniji, so policisti pridržali štiri domnevne džihadiste iz Sirije in Maroka. Vsi aretirani so imeli po navedbah italijanskih preiskovalcev tesne stike z džihadistično skupino Fronta al Nusra.

Preiskava je potekala v več italijanskih deželah. Omenjeni združbi sta po prvih informacijah delovali avtonomno, a sta imeli tudi medsebojne stike, so še navedli preiskovalci.