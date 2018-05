Policija išče nove štirinožne pomočnike

Policija namerava za opravljanje operativnih policijskih nalog kupiti nove štirinožne pomočnike - dva konja in šest psov. Pri tem rodovnik ni pogoj za nakup. Prvi rok za oddajo ponudb je 24. maj.

Konj naj bi bil polkrvni ali toplokrvni jahalni konj, star od štiri do devet let, samec (kastrat), visok najmanj 168 centimetrov in osnovno ujahan.

Psi morajo po zunanjosti ustrezati pasemskemu tipu delovnih službenih psov pasme nemški ovčar, belgijski ovčar, nizozemski ovčar ali rotvajler. Ne smejo biti mlajši od desetih mesecev, hkrati pa ne starejši od 36 mesecev.

Rokov za oddajo ponudb tako za konje kot pse je več. Prvi rok je 24. maj, naslednji roki pa so 6. in 18. junij, 19. julij in 7. avgust 2018, je razvidno s spletne strani policije.