Vlada bo po napovedih odločala o podpisu kolektivnih pogodb za zaposlene javnega sektorja. V okviru prenove plačnega sistema so na sindikalni strani kolektivne pogodbe v minulih dneh parafirali za vse plačne stebre, razen za drugi steber. Sindikati tega stebra so namreč prepričani, da predlog pomeni razvrednotenje dela zaposlenih, ki jih zastopajo.

Kateri sindikati bodo dokumente dejansko podpisali, bo jasno v petek, ko je predviden njihov podpis. Odločitev o tem je namreč na vsakem posameznem sindikatu. O tem se bodo tako na svojih organih izrekali tudi v sindikatih drugega stebra, ki med drugim zastopajo vojake, policiste, gasilce, občinske redarje, delavce v pravosodju in državni upravi, ki "svoje", torej kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave lokalnih samoupravnih skupnosti niso parafirali.

Vrednost prenove plačnega sistema ocenjena na 1,4 milijarde

Gre za največjo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju v zadnjih 15 letih. Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki ga je DZ sprejel oktobra, vključuje novo plačno lestvico, ki bo veljala od 1. januarja 2025. Osnovna plača v prvem plačnem razredu bo po novem določena v višini minimalne plače v letu 2024, ki znaša 1253,90 evra bruto. Osnovna plača v najvišjem plačnem razredu pa je predvidena v višini 8821,04 evra bruto.

Uvrstitve delovnih mest v plačne razrede nove lestvice bodo zapisane v aneksih kolektivnih pogodb in bodo prav vsem zaposlenim v javnem sektorju prinesle dvige plač, a v različnih višinah. Vrednost prenove plačnega sistema javnega sektorja je ocenjena na 1,4 milijarde evrov.

Vlada bo na seji med drugim obravnavala predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, s katerim želi med drugim zagotavljati večjo zaščito žrtev nasilja in zaostriti ukrepe, povezane z nasiljem na športnih prireditvah.

Sindikat ministrstva za obrambo s pozivom predsednici republike za pravično obravnavo vojakov

Sindikat ministrstva za obrambo je na predsednico republike Natašo Pirc Musar kot vrhovno poveljnico Slovenske vojske naslovil poziv k pravični obravnavi pripadnikov Slovenske vojske v okviru prenove plačnega sistema, so sporočili iz sindikata.

Sindikat pričakuje, da bo predsednica države kot moralna avtoriteta in vrhovna poveljnica s svojimi pristojnostmi prispevala k pravični obravnavi vseh pripadnikov Slovenske vojske ter drugih zaposlenih v slovenskem obrambnem sistemu.

Ob tem so opozorili, da pripadniki Slovenske vojske s svojim delom zagotavljajo varnost države in prebivalcev, pogosto v najzahtevnejših pogojih. "Kljub temu vladni predlogi za prenovo plačnega sistema ne odražajo posebnosti njihovega poslanstva in jih postavljajo v neenakopraven položaj v primerjavi z drugimi javnimi uslužbenci," so zapisali.

Sindikati drugega stebra, kamor sodijo tudi vojaki, ostajajo nezadovoljni in opozarjajo, da so obravnavani slabše od drugih skupin. K parafiranju njihove kolektivne pogodbe niso pristopili, na skupni novinarski konferenci pa so vlado pozvali k ustreznim rešitvam. "Danes ugotavljamo, da smo uniformiranci postali podvrednoteni," je v torek poudaril predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah in ocenil, da takšen odnos pelje h konfliktu.