Naložbo je ob podpori ministrstva financiralo podjetje, za dokončanje pa potrebujejo še 500 tisoč evrov, je povedal Žiher. Novi center za predelavo lesa se razprostira na 2,3 hektara zemljišč. V novi hali je najmodernejša žaga za razrez lesa in predelavo lesnih ostankov, ob njej pa nova sušilnica. Na strehi proizvodne hale so namestili sončne panele, saj želijo postati trajnostni, samozadostni in puščati čim manjši ogljični odtis.

"S proizvodnjo lesnih elementov bomo zagotavljali hitrejše, učinkovitejše in predvsem ekološko manj obremenjujoče gradbeništvo," je povedal Žiher.

Leta 1997 je omenjeno podjetje v Ormožu postavilo betonarno

V Ormožu je podjetje že leta 1997 postavilo betonarno, nato pa leta 2018 prvo halo, v kateri so začeli proizvajati montažne hiše iz lesa. Ob novi investiciji in izgraditvi nove, 1500 kvadratnih metrov velike hale, so se odločili na 1500 kvadratnih metrov povečati še staro proizvodno halo.

Ob novi investiciji je podjetje že zaposlilo 30 novih oseb, trenutno jih je v podjetju tako skupaj zaposlenih nekaj več kot sto.

"Na novo smo zaposlili nekaj operaterjev na žagi, ki jih učimo upravljanja s temi stroji že od poletja lani," je povedal Žiher in dodal, da bodo zagotovo ob povečanju proizvodnje njihovih lesenih hiš potrebovali še več novih delavcev in bodo spet zaposlovali: "Lani smo proizvedli 41 hiš, letos jih načrtujemo 50," je še dodal.

Drugače je dodana vrednost njihovega podjetja in Žiher hiš po besedah direktorice Melite Žiher to, da uresničujejo slogan od slovenskega hloda do slovenske hiše. Nov lesnopredelovalni center izpolnjuje njihovo zavezo po zmanjšanju ogljičnega odtisa, je dodala.

Podjetje ima pogodbo s skladom slovenskih državnih gozdov

Žiher hiše sicer proizvajajo modularne hiše pod blagovno znamko smart house in jih v 85 odstotkih dokončajo v proizvodnji, tako da potrebujejo za postavitev na terenu in za izgraditev hiše le nekaj dni, je še povedal Žiher. Večino, 80 odstotkov hiš, prodajo v Sloveniji, v tujini pa so prisotni na Hrvaškem, v Nemčiji in Avstriji.

Podjetje ima pogodbo s skladom slovenskih državnih gozdov, od njih kupujejo slovenski les. "Stremimo k temu, da les kupimo čim bližje. Naš glavni vir je mariborsko Pohorje z okolico. S slovenskimi državnimi gozdovi smo si zagotovili določene količine, eden naših zasebnih dobaviteljev pa je iz Zreč. Tako recimo kupujemo les iz slovenskih državnih gozdov celo le iz razdalje 40 kilometrov, kar je v primerjavi s tem, ko smo včasih kupovali nemški les, 800 kilometrov stran, res velik napredek," je še povedal Žiher in dodal, da imajo tudi certifikat za gradnjo lesenih mostov.

Podjetje Žiher, ki ima sedež v Moškanjcih v občini Gorišnica, sicer pod svoje okrilje šteje podjetja Žiher hiše, Žiher gradnja, Žiher projektiranje, Žiher goriva, Žiher vulkanizerstvo in Žiher gostinstvo.