Uspeh Slovencev: od garažnega podjetja do globalne ikone

Skaza, ustanovljena leta 1977, je začela kot majhen garažni obrat, a že od prvih dni je bila zgodba o inovacijah in pionirskem duhu. Ustanovitelja Franc in Martina Skaza sta v časih, ko je bila nabava materialov v Jugoslaviji izziv, našla priložnost v reciklaži starih gospodinjskih aparatov. Iz teh so pridobivali plastične dele, ki so jih nato predelovali v nove izdelke, kar je bil za tisti čas revolucionaren pristop. Ta ustvarjalna miselnost je Skazo popeljala na pot do visokotehnološkega podjetja, prepoznanega po svoji inovativnosti, kar potrjuje tudi nagrada Zlata gazela 2014.

Skaza pomemben del elektro in pohištvene industrije, globalni igralec, ki s svojo prisotnostjo na več kot 56 trgih po svetu udejanja trajnostni vidik proizvodnje iz recikliranih materialov. Lani so dosegli 21-odstotni absolutni delež reciklata od pet tisoč ton nabavljenih plastičnih materialov, kar potrjuje njihovo zavezanost ponovni uporabi plastike.

Onesnaževanje s plastiko je danes eden izmed največjih okoljskih izzivov

Izdelki, kot so plastenke, vrečke, embalaža in celo sintetična oblačila, so praktični, a po koncu svoje uporabnosti povzročajo resne okoljske težave. Število plastičnih odpadkov iz leta v leto narašča, kar predstavlja resno grožnjo za naš planet.

Foto: Plastika Skaza

Po podatkih National Geographica smo polovico vse plastike proizvedli v zadnjih 20 letih. Če so leta 1950 proizvedli 2,3 milijona ton plastike, se je ta številka leta 2015 povzpela na osupljivih 448 milijonov ton. Napovedi kažejo, da bi se lahko do leta 2050 količina še podvojila.

V luči omenjene problematika podjetje Skaza nagovarja sodobne potrošnike, ki cenijo trajnost in odgovorno izbiro, k uporabi izdelkov za večkratno uporabo. Sveže barve, inovativne rešitve in izdelki iz bio osnovane in reciklirane plastike Skaza prinašajo nov veter v domove ter vrtove. Širitev njihovega asortimenta ni zgolj estetska prenova, ampak predstavlja odločen korak podjetja k zmanjšanju ogljičnega odtisa in odgovornemu poslovanju. Plastiko za enkratno uporabo lahko skoraj povsem opustimo z uporabo Skazinih rešitev.

Od trajnostne elegance do inovativnih rešitev za dom in vrt

Skaza ponuja izdelke za vsako priložnost, kjer trajnost in funkcionalnost stopata z roko v roki. Njihovi izdelki združujejo estetski videz, trajnostne materiale in praktičnost, kar omogoča odgovorno in elegantno izbiro za vaš dom in življenje.

Foto: Plastika Skaza

Kolekcija VIVA 2 je ustvarjena za tiste, ki cenijo funkcionalnost in estetiko. Izdelana je iz sladkornega trsa, kar pomeni, da gre za okolju prijazno alternativo plastiki za enkratno uporabo. Z elegantnim dizajnom in svežimi barvami je popolna za vse priložnosti, od družinskih obrokov do sproščenih piknikov na prostem.

Foto: Plastika Skaza

Kolekcija CONTESSA je namenjena tistim, ki želijo vnesti pridih razkošja v vsakodnevne ali posebne obroke. Vključuje skodelice in servirne sklede, izdelane iz trajnostnih materialov. S prefinjenim dizajnom in robustno izdelavo je idealna izbira za formalne večerje ali priložnosti, ko želite svojo jedilno izkušnjo povzdigniti na višjo raven.

Foto: Plastika Skaza

Namenjena je ljubiteljem narave in obrokov na prostem. Vključuje lahke in trpežne posode ter sete za piknik, izdelane iz okolju prijaznih materialov. Z njimi boste pripravljeni na vsako avanturo, saj omogočajo enostavno prenašanje in shranjevanje hrane, kjerkoli že ste.

Foto: Plastika Skaza

Skaza tudi na področju gradbenih rešitev ponuja inovativne trajnostne izdelke. Njihove pohodne plošče, narejene iz stoodstotno recikliranega mlevca, stranskega produkta njihove proizvodnje, so lahke, trpežne in preproste za montažo. Primerne so za terase, dovoze in otroška igrišča, saj so odporne na vremenske vplive in zagotavljajo varno podlago v vseh pogojih.

Foto: Plastika Skaza

Organko Daily je inovativen koš za biološke odpadke, izdelan iz reciklirane plastike. Omogoča preprosto ločevanje bioloških odpadkov, hkrati pa pripomore k zmanjševanju plastičnih odpadkov. S prejetimi nagradami, kot so Red Dot in Big See, Organko Daily dokazuje, da trajnost in dizajn lahko sobivata v vsakem domu.