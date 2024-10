To uspešno mednarodno trgovsko podjetje je med najboljšimi zaposlovalci v Sloveniji

Lidl Slovenija je eno večjih slovenskih podjetij, ki je na slovenskem trgu že več kot 15 let. V tem času je postalo priljubljeno med slovenskimi kupci, pri številnih izdelčnih kategorijah je Lidl prva izbira.* Danes je podjetje prepoznano tudi kot odličen delodajalec, ki svojim zaposlenim omogoča dobre dodatke, karierni razvoj ter številne ugodnosti za dobro počutje in medsebojno povezanost ekip.

Lidl Slovenija kot del mednarodne Skupine Lidl, ki je s svojimi trgovinami navzoča v 31 državah, po Evropi zaposluje skoraj 400 tisoč ljudi, v Sloveniji pa več kot 2000. Pri tem sledijo trendom sodobnega delodajalca, ki svojim zaposlenim ponuja nemalo ugodnosti .

O zadovoljstvu zaposlenih z delodajalcem pričajo rezultati interne raziskave, v kateri je v letu 2023 sodelovalo skoraj 80 % zaposlenih. Še posebej pozitivno so ocenili zadovoljstvo z delovnimi pogoji in vodenjem.

Nosilci številnih certifikatov

Da je podjetje eden od najboljših zaposlovalcev v Evropi in Sloveniji, dokazujeta tudi certifikata Top Employer Slovenija in Top Employer Europe , ki so ga v letošnjem letu prejeli že petič. Certifikat prejmejo podjetja, ki s svojimi kadrovskimi praksami, ugodnostmi in razvojnimi programi posebej izstopajo pri skrbi za pozitivno in stabilno delovno okolje ter izjemnimi pogoji za dobrobit zaposlenih.

Nemalo ugodnosti, ki jih ponujajo zaposlenim, je namenjenih tudi lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, zaradi česar so že desetletje nosilci certifikata Družini prijazno podjetje .

Foto: Lidl Slovenija

Vsako leto nadgrajujejo ugodnosti za zaposlene

Tudi ugodnosti za zaposlene skladno s svojo poslovno rastjo vseskozi širijo in nadgrajujejo. V zadnjih desetih letih so za zaposlene uvedli številne nove ugodnosti, nemalo pa je takih, ki jih stalno nagrajujejo, med drugim:

Dvig plač : od leta 2020 so zaposlenim v trgovinah in skladišču stalno povišali plače, zadnji dve leti pa tudi preostalim zaposlenim. Prav tako vsako leto prejmejo visok regres in nagrado za poslovno uspešnost.

od leta 2020 so zaposlenim v trgovinah in skladišču stalno povišali plače, zadnji dve leti pa tudi preostalim zaposlenim. Prav tako vsako leto prejmejo visok regres in nagrado za poslovno uspešnost. Lidlova 36-ka : Za prodajalce in skladiščnike so uvedli 36-urni delovnik kot polni delovni čas.

: Za prodajalce in skladiščnike so uvedli 36-urni delovnik kot polni delovni čas. Lidlov koristen klepet : zaposlenim in njihovim družinskim članom je na voljo brezplačno anonimno pravno, finančno in psihološko svetovanje.

: zaposlenim in njihovim družinskim članom je na voljo brezplačno anonimno pravno, finančno in psihološko svetovanje. Kolektivno zdravstveno zavarovanje : vsi zaposleni so vključeni v kolektivno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča prednostno kakovostno obravnavo pri različnih zdravstvenih storitvah, denimo hitrejši dostop do specialistov, manjših operativnih posegov in fizioterapije.

: vsi zaposleni so vključeni v kolektivno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča prednostno kakovostno obravnavo pri različnih zdravstvenih storitvah, denimo hitrejši dostop do specialistov, manjših operativnih posegov in fizioterapije. Plačilo v II. pokojninski steber : podjetje zaposlenim vplačuje premijo v drugi pokojninski steber, ki na letni ravni za vsakega zaposlenega znaša 480 evrov.

: podjetje zaposlenim vplačuje premijo v drugi pokojninski steber, ki na letni ravni za vsakega zaposlenega znaša 480 evrov. Brezplačna udeležba na športnih dogodkih : zaposlenim podjetje krije udeležbo na športnih dogodkih, kot so Ljubljanski maraton, Oviratlon, Poli maraton ipd.

: zaposlenim podjetje krije udeležbo na športnih dogodkih, kot so Ljubljanski maraton, Oviratlon, Poli maraton ipd. Službeni odklop : sodelavcem, ki so pri podjetju pet ali več let, ponujajo možnost neplačanega službenega odklopa do treh mesecev.

sodelavcem, ki so pri podjetju pet ali več let, ponujajo možnost neplačanega službenega odklopa do treh mesecev. Možnost kariernega napredovanja : strokovni in osebni razvoj v Lidlu nista stvar naključja, temveč rezultat natančno definiranega sistema razvoja kadrov.

: strokovni in osebni razvoj v Lidlu nista stvar naključja, temveč rezultat natančno definiranega sistema razvoja kadrov. Trajnostna iniciativa Lidl #YOU : veliko pozornosti pri svojem poslovanju posvečajo tudi trajnosti in družbeni odgovornosti, v kar vključujejo tudi svoje zaposlene.

Dvakrat letno za zaposlene odprejo interni donacijski razpis, ki je namenjen organizacijam in društvom, v katerih so aktivni Lidlovci in Lidlovke, dodatno pa lahko zaposleni najboljših trgovin posameznega meseca, ki so izbrane na podlagi internih kriterijev uspešnosti, namenijo donacijo izbranemu društvu ali organizaciji.

Foto: Lidl Slovenija

Tudi kupci Lidl Slovenija prepoznavajo kot odličnega delodajalca

Da se jim skrb za zaposlene obrestuje, kažejo tudi rezultati njihove interne raziskave o družbeni odgovornosti med trgovskimi podjetji.** Lidl je bil v raziskavi uvrščen na drugo mesto med družbeno najbolj odgovornimi podjetji po mnenju vprašanih. Pri tem je bil med v smislu družbene odgovornosti najbolje prepoznan dober odnos podjetja do zaposlenih, kar jih postavlja v sam vrh med trgovci z živili.

* Lidl Slovenija po mnenju splošne slovenske populacije, torej prebivalcev, ki so v gospodinjstvu odgovorni ali soodgovorni za nakup izdelkov vsakdanje rabe, in sicer pri zamrznjenih, sladkarijah in prigrizkih, sladoledu, kruhu in pecivu ter tekstilnih izdelkih. (IPSOS d.o.o. Brand Tracker, n=1000, julij 2024).

** Raziskava Družbena odgovornost trgovcev z živili (Mediana za Lidl Slovenija, N=802, december 2023).