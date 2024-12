Telekom Slovenije razkril višino božičnice, a ne za vse

V največjem slovenskem telekomunikacijskem podjetju Telekom Slovenije bodo zaposleni prejeli 2.343,07 evra bruto božičnice, torej v višini povprečne slovenske mesečne bruto plače, ki še ni obdavčena, so za Siol.net sporočili iz družbe. Takšen znesek bodo prejeli le zaposleni v matičnem podjetju, ne pa tudi zaposleni v hčerinskih družbah.

"V Telekomu Slovenije bo božičnica za leto 2024 izplačana v decembru v višini stoodstotne zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, kar pomeni 2.343,07 evra bruto plače," so sporočili s Telekoma Slovenije.

Omenjeno božičnico bodo prejeli zaposleni Telekoma Slovenije, d. d., medtem ko zaposlenim v odvisnih družbah v stoodstotni lasti Telekoma Slovenije, kot so TSmedia, d. o. o., GVO, d. o. o., Avtenta, d. o. o., Soline, d. o. o., in TSinpo, d. o. o., takšna božičnica ne bo pripadla. Ali bodo zaposleni v omenjenih družbah prejeli božičnico in kolikšna bo, še ni znano.

Kje so že razkrili višino božičnice?

Okoli 2.400 evrov bruto bodo prejeli tudi zaposleni pri vodilnem slovenskem proizvajalcu montažnih hiš Lumar in v Novartisu, 1.050 evrov bruto bodo prejeli zaposleni v Energetiki Ljubljana, tisoč evrov bruto v podjetju Goodyear, 937,22 evra bruto v podjetju Mahle, 900 evrov bruto v podjetju Hisense Gorenje Europe. Trgovec Spar bo zaposlenim razdelil nagrado v višini 548 evrov bruto, Hofer in Lidl pa 400 evrov bruto. V Lidlu so sicer 400 evrov bruto prejeli že marca.

Božičnico oziroma letno nagrado bodo zagotovo prejeli tudi na Petrolu (lani 1.600 evrov bruto), v podjetju BSH hišni aparati, na Slovenskih železnicah, na NLB, v Leku (lani 1.750 evrov bruto) in Krki (lani 2.174,70 evra bruto), Zavarovalnici Sava, Revozu, družbi ELES, HSE in Talumu. Odločitev o višini božičnice v omenjenih družbah še niso sprejeli.

Višina izplačil poslovne uspešnosti je sicer vezana na uspešnost poslovanja, zato se izplačila med podjetji občutno razlikujejo. Uspešna podjetja in podjetja, ki želijo nagraditi zaposlene za prispevek k uspešnosti poslovanja podjetja, to naredijo z višjimi zneski, vendar običajno ne višjimi, kot je neobdavčen znesek, to je v višini povprečne bruto plače, ki trenutno znaša 2.343 evrov bruto.

Višjo božičnico oziroma nagrado od tega zneska bodo po doslej znanih podatkih prejeli v podjetju Datalab, kjer bo višina povprečnega izplačila znašala kar 4.900 evrov bruto, so izvedeli na portalu 24ur.com.