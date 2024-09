Se obeta velika rast cene zlata? Kje in kako je najboljše investirati, boste izvedeli tukaj.

Zlate palice in zlatniki v fizični obliki so se že izkazali kot donosnejše varčevanje za vse tiste, ki niso zadovoljni z nizkimi obrestnimi merami za varčevanje v bankah. Zdi se, da je pred nami nova podražitev zlata – vsaj tako trdijo številni strokovnjaki.

Cena unče zlata je trenutno nekoliko višja od 2.200 evrov. Analitiki iz podjetja Bank of America menijo, da lahko v naslednjih 12 mesecih pričakujemo podražitev na 2.600 evrov, medtem ko strokovnjaki za plemenite kovine iz svetovnega združenja LBMA trdijo, da bo do leta 2030 cena unče zlata dosegla več kot 6.000 evrov!

V prevodu to pomeni, da bi bilo lahko zlato v naslednjih petih letih za vlagatelje trikrat donosnejše kot v zadnjih petih.

Zdaj je odličen čas za vlaganje v zlato

Čeprav cena zlata v povprečju raste več kot devet odstotkov letno, obstajajo obdobja, v katerih cena običajno raste veliko hitreje. To so krizni časi, za katere so značilni pojavi, kot so recesija, visoka inflacija in geopolitični konflikti.

Glede na trenutno stanje svetovnega gospodarstva je pojav nove recesije v prihodnjih letih vse verjetnejši. Na žalost so mogoči tudi drugi novi konflikti.

Prav zato se letos vedno več vlagateljev in varčevalcev obrača k zlatu. Podatki Centra Zlata, vodilnega regionalnega trgovca z zlatimi palicami in zlatimi kovanci, kažejo, da povpraševanje podira rekorde. Enak trend pričakujemo tudi v prihodnjih mesecih. Ko pridejo krizni časi, gre vedno bolje tistim, ki imajo naložbeno zlato, kot tistim, ki se zanašajo le na banke in vlado.

Zlato je neobdavčeno in ga lahko preprosto zamenjate za gotovino

Naložbeno zlato v fizični obliki plemenitih kovin in zlatih kovancev je ena redkih oblik naložbe, ki je v celoti oproščena vseh davkov, tako da ves zaslužek naložbe ostane posamezniku, brez kakršnihkoli obveznosti do države.

Zlato je tudi zelo likvidno, kar pomeni, da ga je preprosto zamenjati za gotovino kjerkoli na svetu po trenutnem tečaju z odkupom zlata. Na fizično zlato v obliki plemenitih kovin in zlatih kovancev je zato najbolje gledati kot na valuto, priznano po vsem svetu.

Center Zlata – osrednje mesto za odkup in prodajo zlata

Vlaganje v zlato je danes lažje kot kdajkoli prej. Nakup in prodajo zlatih palic in zlatnikov lahko opravite pri pooblaščenih trgovcih, kot je na primer Center Zlata – vodilni regionalni distributer in odkupovalec naložbenega zlata z več kot 1500 pozitivnimi ocenami zadovoljnih strank.

Center Zlata ima svojo poslovalnico v Ljubljani, kjer je mogoče kupiti takoj dobavljive izdelke in tako začeti investirati. Kupljeno zlato lahko prevzamete in hranite pri sebi, obstaja pa tudi možnost shranjevanja v sefih Centra Zlata, ki je prvo leto za vse stranke popolnoma brezplačno.

Prednosti nakupa zlata v Centru Zlata:

vsi izdelki so dobavljivi takoj,

zagotovljena je dostava v dveh dneh,

brezplačno lahko hranite zlato v sefih Centra Zlata,

nudijo garantirano najboljše cene na trgu in

široko paleto izdelkov – od enega grama do kilogramov.

Poleg poslovalnic je nakup naložbenega zlata mogoč tudi v spletni trgovini s stoodstotno zagotovljeno dostavo na domači naslov v samo dveh delovnih dneh. V asortimentu Centra Zlata je mogoče najti izdelke vodilnih evropskih topilnic, kot sta švicarski Argor Heraeus ali nemški Heimerle Meule, vrednost lastnih zlatih in srebrnih izdelkov pa lahko spremljamo v realnem času z mobilno aplikacijo Center Zlata.

Najboljšo ponudbo zlatih kovancev in palic na trgu poiščite s klikom na povezavo CENTER ZLATA. Zaposleni v Centru Zlata so dosegljivi za brezplačna svetovanja o nakupu ali prodaji zlata s klicem na številko 030 500 499 ali prek e-poštnega sporočila na info@centerzlata.com.

