Razpoloženje v nemški trgovini na drobno se je junija znatno poslabšalo. Kazalnik, ki ga izračunava münchenski inštitut Ifo, se je z majskih –13,3 točke znižal na –19,5 točke. Trgovci so slabše ocenili trenutno poslovno stanje, bolj pesimistični so tudi glede obetov v prihodnjih mesecih.

"Številni trgovci na drobno ne morejo biti zadovoljni s poslovanjem v prvi polovici letošnjega leta," je objavo pospremil strokovnjak pri Ifu Patrick Höppner. Čeprav so se razpoložljivi dohodki potrošnikov povečali, so ta denar prihranili, namesto da bi ga zapravili za dodatne nakupe.

V primerjavi z majem so bili junija precej bolj nezadovoljni prodajalci oblačil, koles in domačih izdelkov. Manj zadovoljni so bili tudi prodajalci hrane in avtomobilov. Obete za prihodnje mesece so znižali predvsem prodajalci oblačil in koles.

Visoke ravni zalog

Kot piše Ifo, ima veliko trgovcev še vedno visoke ravni zalog, zaradi česar bodo v prihodnjih mesecih prej zmanjšali naročila blaga kot jih povečali.

Zaradi zadržanega povpraševanja ostajajo skromna tudi pričakovanja trgovcev glede novega zaposlovanja. "Zasebna potrošnja bo v drugi polovici leta 2024 verjetno močnejša, kot je bila v prvi," meni Höppner. Če bo res, bo to verjetno spodbudilo poslovanje trgovcev na drobno.