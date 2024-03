Najboljši zaposlovalci leta 2023 so Sportradar, Agilcon in Intera

Letos je v projektu Zlata nit sodelovalo 65 podjetij, v dosedanjih 17 letih pa skupaj 453, so sporočili iz Dnevnika. S projektom Zlata nit je Slovenija prva država na svetu, ki sistematično meri kakovost odnosov na delovnem mestu.

Nagrade so podelili na nocojšnji slovesnosti v Ljubljani, zbrane je nagovoril minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. "Pomembno je, da obstajajo podjetja, ki se zavedajo, da moč človeštva izhaja iz sodelovanja," je dejal po navedbah organizatorjev. Zato se mu zdi pomembno tudi, s kakšno ekipo se podaš na pot, da dosežeš zastavljene cilje.

Zmagovalec v lasti mednarodne korporacije

Ljubljanski Sportradar je del večnacionalne korporacije s sedežem v Švici, ki velja za vodilno na področju športne tehnologije na svetu. Kot so nagrado zlata nit pojasnili organizatorji, so v podjetju število zaposlenih v petih letih več kot podvojili, rast in izkušnjo zaposlenega pa skrbno upravljajo. Vodstvo zgled postavlja z zavestnim poudarkom na komunikaciji in odgovornosti, je še zapisala komisija.

Podjetje Agilcon, ki deluje v tehnološki industriji v Sloveniji, na Hrvaškem in v Srbiji, si je nagrado prislužilo zaradi svoje izrazite osredotočenosti na kulturo, ekipni duh in rast zaposlenih. Vodstvo ustvarja vzdušje, v katerem se zaposleni lahko razvijajo osebno in profesionalno ter ciljno prispevajo k uspehu podjetja. Pri tem so po ugotovitvah komisije sistematični in posebej pozorni na razvoj veščin pri napredovanju inženirskega kadra na vodstvene pozicije.

Če to za zaposlene ni najbolje, se poslu odpovedo

Podjetje Intera, ki se ukvarja z razvojem lastnega sistema za CRM, HRM in vodenjem projektov Intrix, je komisijo prepričalo s stalnimi investicijami tako v poklicno rast in razvoj kompetenc zaposlenih kot tudi s trajnostno skrbjo za njihovo dobro počutje ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem. Odločitve, ki jih sprejemajo, pretehtajo z vidika vpliva na zaposlene – če ta ni pozitiven, so se pripravljeni posameznemu poslu celo odpovedati, piše v obrazložitvi.

Priznanje zlata praksa 2023 za inovativen pristop k rasti in razvoju ljudi, ki je lahko zgled in navdih preostalim, sta letos prejela dva projekta: platforma za talente ScienceBEAT podjetja Lek ter program uvajanja za mlade sodelavce podjetja BE-terna.