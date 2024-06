Kako dolgo bo trajal ta kripto bikovski trg?

Foto: Shutterstock

Razumevanje kripto tržnih ciklov je ključnega pomena za napovedovanje trajanja bikovskega trga. Kriptocikli obsegajo izmenična obdobja rasti (bikovska) in padanja (medvedja), ki jih povzročajo dejavniki, kot so regulativne spremembe, tehnološki napredek in trendi na družbenih medijih. Za razliko od tradicionalnih trgov so kriptocikli nestanovitnejši in nepredvidljivejši zaradi špekulativne narave digitalnih sredstev. Zgodovinsko gledano so bikovski trgi trajali različno dolgo. Na primer bikovski trg je leta 2017 trajal eno leto, pri čemer je bitcoin pridobil 1.900 odstotkov, medtem ko se je vrednost bitcoina na bikovskem trgu v letih 2020 in 2021 povečala šestkratno. Trenutni bikovski trg so leta 2024 povzročili odobritev ETF-sklada za bitcoin, makroekonomski kazalniki in pričakovanje razpolovitve bitcoina.

Analiza preteklih kripto bikovskih trgov pomaga zagotoviti kontekst za trenutne trende. Bikovski trg leta 2017 je bil pogojen z zanimanjem širše javnosti, medijsko pozornostjo in uvedbo začetnih ponudb kovancev (ICO). Bikovski trg 2020–2021 je bil predvsem posledica institucionalnih naložb podjetij, kot sta Tesla in MicroStrategy, ter uspešnega javnega odnosa, ki je kriptovalute priznal kot razred sredstev. Leta 2024 je bitcoin dosegel nove najvišje vrednosti, ko je marca 2024 presegel 73 tisoč ameriških dolarjev, kar so povzročili odobritev ETF-sklada za bitcoin, pozitivni makroekonomski kazalniki in pričakovanje razpolovitve bitcoina.

Kljub pozitivnim znakom, kot so visok indeks strahu in pohlepa ter robustna stopnja hash, drugi kazalniki kažejo na potencialni padec. Na primer relativni indeks moči (RSI) kaže, da se bitcoin približuje območju prekupljenosti, podatki iz verige pa kažejo na zmanjšanje števila aktivnih naslovov bitcoina. Makroekonomski dejavniki, vključno s trdovratno inflacijo in negotovimi predpisi, prav tako prispevajo k nekoliko pesimističnemu pogledu. Nepredvidljiva narava kriptotrga pomeni, da so bikovski trgi, čeprav ponujajo potencial za znatne dobičke, vedno podvrženi preobratu zaradi dejavnikov, kot so spreminjanje tržnega sentimenta, regulativne spremembe in makroekonomski vplivi.

Za ublažitev te negotovosti lahko vlagatelji diverzificirajo svoje portfelje na različna kriptosredstva. Diverzificiran kriptoportfelj vključuje razpršitev naložb na sredstva, kot so bitcoin, Ethereum, stabilni kovanci in DeFi-žetoni, da se izgube enega sredstva uravnotežijo z dobički drugega. Platforme, kot je ICONOMI, ponujajo upravljane kriptostrategije, ki vlagateljem omogočajo, da izkoristijo strokovno upravljanje in potencialno zaščitijo svoje naložbe pred tržnimi nihanji. ICONOMI, platforma za kriptonaložbe, ki jo ureja FCA, ponuja okoli 200 kriptostrategij, oblikovanih glede na različne stopnje tveganja in tržne poglede. Te strategije aktivno upravljajo izkušeni strateški vlagatelji, kar jih naredi idealno rešitev za tiste, ki želijo izkoristiti trenutne in prihodnje kripto bikovske trge, ne da bi potrebovali veliko časa ali znanja za upravljanje posameznih sredstev.