Hitra, učinkovita, predvsem pa cenovno ugodna rešitev. Pomoč je ključna, ko se spopadate s pravnimi težavami , vprašanji . A v praksi se temu idealu le stežka približamo. Visoke cene odvetniških storitev in preteči visoki sodni stroški so lahko ovira, zaradi katere večkrat opustimo misel na sodno pot pri reševanju zlorab delodajalca, zahtevanju odškodnin, reševanju zapletenih medsosedskih odnosov in številnih drugih področij. ARAG vam ponuja rešitev v obliki zavarovanja pravne zaščite, ki omogoča mirno in samozavestno premagovanje pravnih izzivov.

Foto: Shutterstock

Pravne zaščite praviloma ne potrebujemo, razen takrat, ko jo. Zavarovanje pravne zaščite spada med tematike, o katerih se premalo govori, in med vsebine, ki so številnim neznane. A položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko ter so razširjeni na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo, družino, promet in nepremičnine.

Čeprav menite, da pravne pomoči ne potrebujete ali je ne boste potrebovali, ker živite po črki zakona, to (žal) ni vedno odvisno od vas. Nikoli ne vemo, kdaj v življenju bomo potrebovali pomoč odvetnika. Potencialnih primerov, ko bi vam še kako prav prišla pravna pomoč, je pravzaprav zelo veliko. Morda se boste že jutri znašli v položaju, v katerem bi se lahko zanesli izključno na pomoč profesionalca. Denimo, lahko naletite na dilemo v postopku dedovanja, lahko se zapletete v spor s svojim delodajalcem ali sosedom, lahko se vam ali družinskim članom pripeti nesreča, zaradi katere boste želeli uveljaviti svoje pravice ali se morali zagovarjati sami.

Ker nesreča nikoli ne počiva, velja že danes pomisliti na vse mogoče scenarije. Nikar ne odlašajte na jutri ali razmišljajte, da se vam to ne more zgoditi – vprašanje je le, ali si takšno tveganje lahko privoščite?

Zakaj je boljše plačati zavarovanje pravne zaščite kot stroške pravdanja?

Spopadanje z reševanjem pravnih težav se lahko (poleg drugih vidikov težav) hitro pozna na "debelini" denarnice. Nekateri odvetniki zaračunajo že prvi razgovor, med zastopanjem pišejo dopise, svetujejo, vlagajo tožbe, sestankujejo in hodijo na obravnave. Ker si marsikdo ne zmore privoščiti visokih stroškov pri iskanju pravice, se tem številni odpovejo. Obstaja boljša rešitev? Zagotovo.

Če nimate rezerve za hude čase, ki bi krila tudi visoke odvetniške in sodniške stroške, raje sklenite zavarovanje pravne zaščite in ostanite brezskrbni, kjerkoli že ste. V vsakem primeru velja, da so stroški, ki bi jih odšteli za tarife sodnih postopkov oziroma odvetnika, v primerjavi z zavarovanjem pravne zaščite precej višji. Zavarovanje pravne zaščite je zagotovo cenejše od stroškov še tako majhnega sodnega primera ter hkrati omogoča občutek varnosti in brezskrbnosti, saj pot do pravice ne bo presekana zaradi vrtoglavih stroškov postopka, ki bi jih morali sicer kriti sami.

Foto: ARAG

Osnova za zagotavljanje varnosti, pravičnosti in zaščite interesa posameznika

Dejstvo je, da je pravna zaščita ključnega pomena za zagotavljanje varnosti, pravičnosti in zaščite interesov posameznikov. Dejstvo je tudi, da ima vse več Slovencev sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ki se je v zadnjih letih razširilo iz Nemčije in zavarovalnice ARAG.

Zavarovalnica ARAG je v Sloveniji prisotna od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih kontaktnih odvetnikov. Zaupa ji že več kot 74 tisoč zadovoljnih strank, z zavarovanjem pravne zaščite pa je pod vodstvom Marka Vončine pomagala že več kot 55 tisoč Slovencem.

Ena ključnih prednosti Zavarovalnice ARAG je celovitost pokritosti. Njihova ponudba pravne zaščite zajema širok spekter področij. Ne glede na vrsto pravnega izziva, s katerim se srečujete, ARAG zagotavlja prilagojeno in učinkovito rešitev. Poleg tega stremi k nudenju individualnega pristopa. Razumejo, da so potrebe vsakega posameznika edinstvene, zato ponujajo prilagodljive pakete zavarovanja, ki se prilagajajo specifičnim zahtevam strank.

Zakaj je zavarovanje pravne zaščite dobro zame in mojo družino? Zavarovanje pravne zaščite ARAG pokriva več področij ter nudi celovito zaščito in varnost za vas in družino. Z zavarovanjem pravne zaščite boste: dobili mesečni brezplačni posvet pri odvetniku,

plačali minimalno mesečno premijo za vse družinske člane ter se tako izognili visokim sodnim in odvetniškim stroškom,

imeli krite stroške in stroške nasprotne strani, tudi če na sodišču izgubite,

lahko izkoriščali zavarovanje ne le v Sloveniji, ampak v vsej Evropi. Kakšne stroške krije zavarovalnica ARAG v primeru spora? Zavarovanje pravne zaščite krije sodne in odvetniške stroške, kot tudi stroške izvedencev, prič, tolmačev, izvensodnih poravnav, mediacij in materialne stroške postopka. V zavarovanje pravne zaščite je vključen tudi polog varščine do višine sto tisoč evrov, vključeno pa je tudi povračilo potnih stroškov za sojenje v tujini.

Dodatne koristi zavarovanja pravne zaščite

Ko boste imeli sklenjeno zavarovanje pravne zaščite, ste lahko tudi povsem prepričani, da bo v primeru vaše pravne težave, za vas poskrbel najprimernejši odvetnik. "Če se tega lotevate na lastno pest, morda tudi ne boste vedeli, katerega odvetnika izbrati. Lahko izberete takšnega, ki se za vas ne bo dovolj zavzel ali pa na tem področju ne bo imel dovolj izkušenj. Zavarovalnica, ki se ukvarja s pravno zaščito, pa ima izkušnje z veliko različnimi odvetniki kot tudi s položaji, zato vas lahko napoti k najboljšemu odvetniku za vaš konkreten primer. Če sklepate kakršnokoli pogodbo, čeprav se zdi ta povsem nedolžna, jo lahko v pregled najprej izročite odvetniku in se tako izognete morebitnim nevšečnostim, ki se lahko zgodijo, če se izkaže, da pogodbe niste dovolj dobro razumeli. Lahko vas opozori, ali je v pogodbi kaj nenavadnega. Zavarovanje krije tudi zadeve v tujini, pokriva tudi spore v vsej Evropi," razložijo pri zavarovalnici ARAG.

Prav v tujini je pravna pomoč še toliko bolj dragocena zaradi tujega jezika in drugačnih pravnih predpisov, ki veljajo tam. Mreže odvetnikov nimajo le v Sloveniji, ampak tudi v drugih evropskih državah.

Potreb po zavarovanju pravne zaščite vedno več

Da je potrebe, povpraševanja po zavarovanju pravne zaščite v zadnjem obdobju vedno več, pritrjujejo tudi pri zavarovalnici ARAG, eni od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Opažajo, da ljudje s sklenitvijo zavarovanja pravne zaščite iščejo pravno varnost predvsem v razmerju do delodajalca, v zadnjem času pa tudi varovanje pravic v razmerju do ustanov, ki naj bi zagotavljale socialno varnost, kot sta zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zavod za zdravstveno zavarovanje.

"Tako našim strankam zavarovanje omogoča, da se s pomočjo odvetnika pritožijo na odločbe, ki jih izdajajo te institucije. To je pri fizičnih strankah pravzaprav glavno vodilo, ko sklepajo tovrstno zavarovanje. Pri pravnih osebah je slika podobna, le zrcalno gledano. Pogosto se pravne osebe odločijo tudi za tista zavarovanja, ki vključujejo izterjave neplačanih računov, sodne ali zunajsodne," razložijo pri zavarovalnici ARAG.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Postanite tudi vi eden izmed več kot deset milijonov zavarovancev mednarodno priznane zavarovalnice ARAG, ki vam plača vse odvetniške in sodne stroške ter je edini ponudnik tovrstnega zavarovanja v Sloveniji. Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG bo krila naslednje stroške: odvetniške stroške,

stroške od sodišča imenovanih izvedencev,

stroške prič in tolmačev,

dodatne materialne stroške (fotokopiranje ...),

sodne stroške, sodne takse, sodno povprečnino,

polog varščine do sto tisoč evrov,

potne stroške za sojenje v tujini,

stroške zunajsodnih poravnav, mediacij,

s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani. CENA: 8,99 evra/posameznika za paket Varnost Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Pravna pomoč tudi na drugih področjih življenja in vsakdana

Položajev, ko bi potrebovali odvetnika ali različne oblike pravne pomoči in zaščite, je veliko, razširjeni pa so na vsa področja našega življenja in vsakdana – službo , družino, promet in nepremičnine. Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje. Zato si lahko izberete tako zavarovanje, ki vam ustreza.

Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko dodate naslednja področja:

Služba

Vključuje pravno zaščito na področju delovnega prava ter tudi splošno odškodninsko in kazenskopravno zaščito na poklicnem področju.

Družina

Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj.

Nepremičnine

Lahko se zgodi, da se boste sprli s sosedi (glede služnosti, hrupa in tako dalje), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške.

Promet

Pomislite na položaje, ko bi potrebovali pravno zaščito v prometu. Zelo verjetno je, da boste po prometni nesreči zahtevali odškodnino, se sprli z zavarovalnico, dobili kazen za prehitro vožnjo ali pa boste zaradi povzročitve hujše prometne nesreče kazensko ovadeni.

