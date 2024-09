Elektru Ljubljana 50 milijonov evrov posojila EIB

Družba Elektro Ljubljana in Evropska investicijska banka (EIB) sta danes podpisali posojilno pogodbo v višini 50 milijonov evrov, ki jih bo največji slovenski elektrodistributer namenil za posodobitev in krepitev omrežja. Kot je poudaril predsednik uprave Elektra Ljubljana Urban Likozar, bodo s tem podprte naložbe, ključne za zanesljivo oskrbo.

V zadnjem obdobju so se po besedah Urbana Likozarja potrebe po financiranju investicij v distribucijsko omrežje bistveno povečale. "Elektrifikacija poteka na praktično vseh ravneh, priključujejo se obnovljivi proizvodni viri. Lahko rečemo, da je distribucijsko omrežje ključni akter pravičnega zelenega prehoda," je dejal ob podpisu pogodbe v Ljubljani.

Veseli ga, da je EIB prepoznala pomen teh investicij. "So namreč izrednega pomena za zanesljivo in kakovostno oskrbo odjemalcev z električno energijo. Pogodba, ki jo bomo danes podpisali, je ključnega pomena za preobrazbo distribucijskega omrežja, ki pa že poteka," je dodal.

Podpredsednik EIB Kyriacos Kakouris je sodelovanje z Elektrom Ljubljana izpostavil kot dokaz zavezanosti EIB k razvoju infrastrukture, pa tudi kot pomoč pri obravnavi nujnih potreb slovenskega energetskega sektorja.

"Razširitev distribucijskega omrežja in zagotavljanje njegove zanesljivosti sta bistvenega pomena za podporo prizadevanjem države za elektrifikacijo, zlasti pri vključevanju obnovljivih virov energije, polnilnih postaj za električna vozila in toplotnih črpalk," je poudaril.

Distribucijsko omrežje kot hrbtenica zelenega prehoda

Podporo EIB je pozdravila tudi državna sekretarka na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Tina Seršen. "Močno podpiram prizadevanja elektrodistribucijskih podjetij za izvedbo načrtovanih investicij, ki predstavljajo pomemben korak za našo družbo," je dejala.

Distribucijsko omrežje je po njenih besedah že danes hrbtenica zelenega prehoda in bo igralo pomembno vlogo pri krepitvi samooskrbe z elektriko. "Ministrstvo skuša z elektrodistribucijskimi podjetji dejavno sodelovati in redno spremlja njihove aktivnosti. Tovrstne investicije skuša podpirati tudi prek nepovratnih sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost ter tudi s spremembo zakonodaje, ki olajšuje investicije," je dodala.

Projekt, sofinanciran s posojilom EIB, bo vključeval obsežne nadgradnje, kot sta obnova in gradnja srednje- in nizkonapetostnih nadzemnih vodov, podzemnih kablov, energetskih transformatorjev in transformatorskih postaj. V okviru projekta bodo med drugim uvedli tudi pametne števce in druge napredne komponente za povečanje prihrankov energije ter začeli uvajati nove polnilne postaje za električna vozila.

Skupna vrednost projekta je ocenjena na 164,2 milijona evrov. Posojilo EIB dopolnjuje 55,2 milijona evrov sredstev EU, preostale stroške pa bo kril Elektro Ljubljana.