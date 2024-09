V Audijevi bruseljski tovarni je na udaru tri tisoč delovnih mest. Tamkajšnji zaposleni so po poletnem dopustu sprožili daljšo stavko, danes so v belgijski prestolnici pripravili tudi velike demonstracije, ki so se jih v znak solidarnosti udeležili tudi zaposleni v drugih podjetjih.

Kot piše AFP, se je na demonstracijah zbralo več tisoč ljudi – po podatkih policije več kot pet tisoč, po podatkih organizatorja več kot deset tisoč.

Foto: Guliverimage Zbrani so se protestno sprehodili po prestolnici. Nekateri so prižigali petarde in dimne bombe, številni so bili opremljeni s sindikalnimi zastavami in napisi, kot je: "Nismo naprodaj."

Organizatorji so pojasnili, da želijo voditelje EU spodbuditi k ukrepanju in obsežnim naložbam, da bi ohranili delovna mesta v industriji.

Nekateri Audijevi delavci so noč prebili v šotorih pred sodobnim proizvodnim obratom, kjer proizvodnja električnih avtomobilov teče od leta 2018, potem ko so tam že 70 let prej sestavljali vozila z motorji na notranje zgorevanje.

Analitiki Audijevo napoved o zaprtju tovarne v Bruslju v prihodnjem letu vidijo kot simptomatično za težave, ki so ob šibkem povpraševanju in hudi konkurenci iz Kitajske prizadele širšo evropsko industrijo električnih avtomobilov.

Audi je hčerinsko podjetje nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen, ki je ta mesec že pretresel z novico, da razmišlja o zaprtju nekaterih obratov v Nemčiji.

Pospešek proizvodnje električnih avtomobilov v Evropi je posledica njene politike zelenega prehoda. Bruselj si je namreč za cilj zastavil, da z letom 2035 prepove prodajo avtomobilov z motorji na fosilna goriva. A prodaja električnih avtomobilov je slabša od pričakovanj.