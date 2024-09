Bodo našli rešitev? Obeti za Audijevo tovarno vse slabši.

Burni dnevi pri Volkswagnu, kjer se je včeraj vodstvo družbe sestalo z zaposlenimi. V ospredju so napovedana ostra varčevanja, pri čemer niso izključena niti zapiranja tovarn. Pri Volkswagnu pravijo, da je njihov letni obseg prodaje upadel za 500 tisoč avtomobilov in da je to enakovredno letni proizvodnji dveh tovarn. Za zdaj napovedi o zapiranju tovarn še niso sledili konkretni ukrepi oziroma napovedi.

Audi Q8 e-tron prodajno ni tako uspešen, da bi upravičil pogon celotne tovarne. Foto: Audi

Za razliko od tovarn v Nemčiji pa so obeti zelo sivi za Audijevo tovarno v Bruslju. Ta ima že sama po sebi težave – v kompleksu ni karosernice, zato morajo večje dele karoserij pripeljati od drugod, zaradi bližine železniških tirov ni mogoča širitev, svoje pa dodajajo še visoki stroški dela.

Audi bo iz te tovarne umaknil proizvodnjo električnega modela Q8 e-tron, čigar prodajne številke so precej slabe in ne upravičujejo pogona celotne tovarne. Bruseljska tovarna namreč izdeluje le model Q8 e-tron.

Pri Audiju in Volkswagnu tega modela ne nameravajo zamenjati z drugim, med potencialnimi rešitvami je tudi prevzem dela objekta drugega proizvajalca.

Novo vodstvo tovarne, ki ima tri tisoč zaposlenih

Za zdaj uradne odločitve o tovarni, v kateri je zaposlenih tri tisoč ljudi, še niso sprejeli. Audi je za novega direktorja tovarne imenoval Thomasa Bogusa, ki bo zamenjal Volkerja Germanna. Bogus je trenutno Audijev odgovorni za proizvodnjo vseh njihovih električnih avtomobilov v Evropi in na Kitajskem.