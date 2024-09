Tragedija v Alpah: med vzponom padel eden od Audijevih direktorjev

Med vzpenjanjem proti vrhu Cima Payer se je v Italiji ponesrečil Fabrizio Longo, direktor italijanskega Audija. Nesreča se je zgodila v nedeljo, in ko je drugi alpinist opazil, da je Longo padel, je takoj obvestil reševalce. Longa so našli globoko v soteski in na mestu nesreče potrdili smrt. Njegovo truplo so odpeljali v bližnje mesto Carisolo.

Longo je Audijeve posle v Italiji vodil vse od leta 2013. V preteklosti je delal tudi za Fiat in Lancio, znan pa je bil kot navdušen smučar in alpinist.

Cima Payer je 3054 metrov visok vrh v bližini italijansko-švicarske državne meje.