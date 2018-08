Zdravilna moč termalnih voda po Sloveniji

Zdravilišča po Sloveniji

Vsaka od slovenskih regij ima svoja naravna zdravilišča. Največ jih najdemo na Štajerskem. Ugodno hladnejše podnebje zelenega Pohorja, vinorodne gorice, jezera in polja so bili med razlogi za nastanek kar sedmih term in zdravilišč. Za kolesarske izlete z družino, kulinarično razvajanje brbončic in zdravilne vode so najboljša izbira zdravilišča v Pomurju. Tistim, ki imajo težave s pljuči in dihali, priporočajo obisk term na primorskem koncu, kjer sta dve slovenski naravni zdravilišči. Tudi dežela zidanic, zelenega Jurija in Krke na območju Dolenjske turiste vabi s svojima dvema naravnima zdraviliščema.

Zakaj nam termalna voda koristi?

Termalno vodo že stoletja izkoriščajo za zdravljenje številnih bolezni in za zagotavljanje dobrega počutja, saj sproža različne blagodejne učinke na telo. Njena temperatura je v povprečju 28 stopinj Celzija, Slovenija pa ponuja 87 naravnih termalnih izvirov s temperaturo vode od 32 do 73 stopinj Celzija. Zdravilnost termalne vode je povezana ravno z njeno naravno toploto, ki deluje kot analgetik, odlične učinke pa ima tudi vadba v njej, saj upor vode pri gibanju omogoča učinkovito masažo in telovadbo vseh mišičnih skupin.

