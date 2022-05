Niti medvedi niso varni pred orjaškimi losi #video

V ameriškem nacionalnem parku Glacier National Park so bili priča čudnemu prizoru. Neposredno pred hotelom Many Glacier Hotel je potekal pregon grizlija.

V bližini hotela je samica losa skotila dva mladiča in kmalu za tem jih je začel zalezovati grizli. Od vsega začetka je mama branila svoj naraščaj, vendar ji ni uspelo. Medved se je dokopal do mladiča in ga ubil. Razjarjena mama je začela preganjati napadalca, ki se je poskušal zateči v hotel.

Los je največji predstavnik družine jelenov, ki zraste do višine 2,1 metra. Losi do ljudi načeloma niso agresivni, vendar se tako kot vsaka žival, če so ogroženi, branijo. Najbolj napadalni so prav do svojih napadalcev, kot so volkovi in medvedi.

Grizli je podvrsta rjavega medveda, ki zraste do višine enega metra. Čeprav so po mnenju splošne populacije grizliji agresivne živali, so v resnici samotarski in pobegnejo iz nevarnih položajev. Nasilni postanejo le, če se čutijo ogrožene ali če kdo napade njihove mladiče.