Zadnji dan kampanjo pred drugim krogom županskih volitev

Kandidati, ki se bodo v nedeljskem drugem krogu potegovali za županski mandat, imajo z akampanjo čas le še danes. Ob polnoči nastopi volilni molk, ki bo trajal do nedelje do zaprtja volišč ob 19. uri.

Volitve bodo v nedeljo potekale v 56 občinah, kjer župana v prvem krogu še niso izvolili. Volivci bodo v drugem krogu izbirali med dvema kandidatoma, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Vrstni red na glasovnici je določen z volilnim izidom iz prvega kroga glasovanja, tako da je najprej na glasovnici naveden kandidat, ki je v prvem krogu prejel več glasov.

V času volilnega molka je prepovedano vsako nagovarjanje volivcev. Domnevne kršitve volilnega molka bodo državljani v tem času lahko sporočali dežurni službi ministrstva za notranje zadeve.

V nočeh s petka na soboto in s sobote na nedeljo bodo lahko morebitne kršitve sporočali na telefonsko številko 080 12 00. V soboto in nedeljo čez dan od 7. do 19. ure pa bo kršitve mogoče sporočati na telefonsko številko 080 21 13.