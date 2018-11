Tesen izid v Mariboru: bo res zmagal Arsenovič?

Za podjetnika Sašo Arsenoviča je v prvem krogu županskih volitev v Mariboru glasovalo 38 odstotkov volivcev. Med 18 kandidati za županski stolček se je na drugo mesto uvrstil nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki ga je podprlo 31 odstotkov volilnih upravičencev. Volilna udeležba v prvem krogu je bila približno 50-odstotna.

Rahla prednost Kanglerju, oba kandidata sta zelo izenačena

Javnomnenjska anketa Ninamedie, ki jo je v torek objavil časnik Večer, napoveduje tesen izid drugega kroga. Med opredeljenimi volivci Kanglerja podpira 50,8 odstotka, Arsenoviča pa 49,2 odstotka vprašanih. Majhna razlika v prid Kanglerja je tudi v skupini neopredeljenih volivcev. Nekdanjega mariborskega župana podpira 42,9 odstotka, Arsenoviča pa 41,5 odstotka vprašanih. V omenjeni kategoriji 15,5 odstotka vprašanih za zdaj še ne ve, komu bodo v nedeljo zaupali svoj glas.

Javnomnenjska anketa Ninamedie, ki jo je v torek zvečer objavil časnik Večer, v drugem krogu županskih volitev v Mariboru kaže na tesen izid, rahlo prednost pa pripisuje nekdanjemu mariborskemu županu Francu Kanglerju. Foto: STA

Anketa Ninamedie, ki jo je v začetku tedna pred prvim krogom lokalnih volitev v Mariboru prav tako objavil Večer, je podobno nakazovala tesen rezultat v prvem krogu. Kanglerja je glede na takratno raziskavo podpiralo 23,4 odstotka, Arsenoviča pa 23 odstotkov vprašanih. Omenjena anketa je hkrati pokazala, da bi Arsenovič v morebitnem drugem krogu premagal Kanglerja.

Tokratna raziskava Ninamedie kaže tudi, da bo volilna udeležba v drugem krogu v Mariboru višja kot v prvem. Na volišča naj bi v drugem krogu zagotovo prišlo 59 odstotkov vprašanih, 20 odstotkov vprašanih bo verjetno prišlo, medtem ko 17 odstotkov vprašanih verjetno ali zagotovo ne bo. Štirje odstotki vprašanih glede tega še niso sprejeli odločitve.

Čander: Vendarle se zdi, da ima Arsenovič določeno prednost

Esejist, kolumnist in literarni kritik Mitja Čander poudarja, da zadnja javnomnenjska raziskava glede na rezultate prvega kroga županskih volitev v Mariboru zanj predstavlja precejšnje presenečenje.

"Običajnemu opazovalcu se vendarle zdi, da ima Arsenovič določeno prednost. Verjetno sicer obstaja določena možnost za uspavanje Arsenovičevih volivcev iz prvega kroga v smislu, da ti na volišča morebiti ne bi prišli zaradi razmišljanja, da je bitka že končana," pojasnjuje Čander.

Esejist, kolumnist in literarni kritik Mitja Čander poudarja, da bi bil v primeru uspavanja Arsenovičevih volivcev iz prvega kroga volilni izid v drugem krogu lahko precej tesen. Foto: Marko Vanovšek

Če delež omenjenih volivcev, ki so v prvem krogu podprli Arsenoviča, dejansko ne bo prišel na volišča, bi po njegovih besedah to na koncu lahko privedlo do tesnega volilnega rezultata: "Glasovi, ki jih je v prvem krogu dobil Arsenovič, so bili v veliki meri predvsem protestni glasovi proti obema nekdanjima županoma (Francu Kanglerju in Andreju Fištravcu, op. p.). Tudi ta anketa bo verjetno koga spodbudila, da bo odšel na volišče."

Kangler se po njegovih besedah verjetno lahko zanese na precej stabilno volilno bazo, medtem ko se delež protestnih glasov, ki jih je v prvem krogu prejel Arsenovič, v nedeljo lahko tudi zmanjša. "Če bo teh glasov manj oziroma ti volivci abstinirajo in ne gredo na volišča, je lahko rezultat zelo tesen," ocenjuje Čander.

Zorko še vedno ne dvomi o Arsenovičevi zmagi

Politični analitik Andraž Zorko pojasnjuje, da so javnomnenjske ankete tudi pred prvim krogom županskih volitev v Mariboru kazale na zelo izenačen rezultat. "Takrat sem si prav tako upal napovedati, da bo na koncu zmagal Arsenovič. Rezultat zadnje raziskave bo zagotovo vplival na mobilizacijo volivcev, saj je v Mariboru še iz prvega kroga moč čutiti željo po menjavi," pojasnjuje Zorko.

Ustanovitelj in partner v družbi Valicon pred drugim krogom županskih volitev v Mariboru še vedno verjame v Arsenovičevo zmago. "Tisti volivci, ki so morda še neopredeljeni in zdaj vidijo, da bo rezultat izenačen, bodo prišli na volišča in podprli Arsenoviča. Ta bo na koncu zmagal, rezultat pa tudi ne bo tako tesen, kot zdaj napovedujejo ankete," ocenjuje Zorko.

Politični analitik Andraž Zorko meni, da izid drugega kroga županskih volitev v Mariboru na koncu ne bo tako tesen, kot zdaj napovedujejo javnomnenjske ankete. Foto: Ana Kovač

Na vprašanje, komu od kandidatov bi koristila višja volilna udeležba v drugem krogu, Zorko pojasnjuje, da je glede na izkušnje iz preteklih let v drugem krogu udeležba praviloma nižja kot višja.

"Če obstaja močna želja po menjavi oziroma po novem obrazu na čelu Maribora in če na obeh nasprotnih straneh obstaja mobilizacija, bi udeležba znala biti višja kot v prvem krogu. Kangler ima še kar nekaj mobilizacijske moči, vendar se na koncu zdi, da je ima Arsenovič več," poudarja politični analitik.

Kangler simbol starega, Arsenovič pa potencialni zaščitni znak novega Maribora

Arsenovič po besedah Zorka za vse volivce ne predstavlja prve izbire, vendar utegne dobiti tudi glasove tistih, ki bodo zanj glasovali zato, da na koncu ne bi slavil Kangler: "Kangler ima več omejitev od Arsenoviča. Odkrito ga podpira SDS, ki je v splošnem precej nezaželena med volivci. Maribor kot mesto je bolj levo kot desno, tako da ne vidim scenarija, po katerem bi Kangler lahko zmagal."

Na vprašanje, kaj bo pri volivcih v nedeljo pretehtalo, Zorko poudarja, da Kangler predstavlja simbol starega Maribora oziroma preteklega obdobja štajerske prestolnice, medtem ko je Arsenovič potencialni zaščitni znak novega Maribora: "Mariborčani bodo odločali, ali se bodo držali stare in preverjene poti, ki je Maribor pripeljala v stanje, v kakršnem je danes, ali bodo poskusili nekaj novega."

Mitja Čander pojasnjuje, da Saša Arsenovič za marsikaterega Mariborčana predstavlja upanje za spremembe. "Če bo izvoljen, si želim, da bo zares uresničil to upanje in da bo zares deloval drugače kot drugi," poudarja Čander. Foto: Ana Kovač

Ko gre za Arsenoviča, Zorko sicer pojasnjuje, da njegovo podjetniško dejavnost in vlogo v mestu poznajo predvsem mlajše generacije oziroma ljudje do 45. leta starosti, medtem ko ga starejši prebivalci poznajo slabše.

"Na koncu bo vseeno pretehtalo razmišljanje v smislu, če Kangler lahko zmaga, vseeno pojdimo na volišča in podprimo Arsenoviča. Na ta način bo prišlo do tako imenovanega taktičnega glasovanja proti Kanglerju, ki bo na koncu odločilno," ocenjuje Zorko.

Čander medtem poudarja, da mariborska javnost pozna Kanglerjev način delovanja in njegovo politično zgodovino, medtem ko Arsenovič za marsikoga predstavlja upanje za spremembe.

"Kangler je do neke mere prebrana knjiga, medtem ko Arsenovič predstavlja upanje, da bo v prihodnosti drugače. Ta matrica se zadnjih deset let pojavlja tako na državni kot na lokalni ravni. Če bo Arsenovič izvoljen, si želim, da bo zares uresničil to upanje in da bo zares deloval drugače kot drugi," še dodaja Čander.