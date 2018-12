Storjeni prvi koraki k novi mariborski koaliciji

Arsenovič je k tesnejšemu sodelovanju povabil predstavnike SMC, Liste kolesarjev in pešcev, Liste Lidije Divjak Mirnik - Liste za pravičnost in razvoj, SD, Levice, Gasilcev Maribora - Neodvisne liste, DeSUS, Liste Melite Petelin, NSi, Liste mladih - Povezujemo in Stranke mladih - Zeleni Evrope.

Kangler, Fištravec in SDS bodo opozicija

Skupaj imajo v novoizvoljenem mestnem svetu 29 od skupno 45 glasov. Na drugi strani pa ostajajo predstavniki list prejšnjega in dosedanjega župana Franca Kanglerja in Andreja Fištravca ter SDS.

Kot so po današnjem sestanku sporočili iz Arsenovičevega tabora, so s podpisom pisma o nameri soglasno potrdili dokument, pri katerem so v zadnjem tednu dni prav vsi tvorno sodelovali. Šlo naj bi za "zaris temeljnih področij, na katerih bo naše skupno delo ključno za razvojni preboj Maribora in boljše življenje vseh". Pismu naj bi kasneje sledil podrobnejši sporazum o sodelovanju, današnji podpis pa je prvi skupni signal in jasno sporočilo Mariborčanom, "da se lahko nadejajo konstruktivnega sodelovanja ključnih akterjev v prid Maribora".

V pismu so podpisniki med drugim potrdili, da se bodo zavzemali za boljše upravljanje občine, uravnotežene in razvojno naravnane mestne finance, ničelno toleranco do korupcije, dostopno javno zdravstvo, kakovostno šolstvo ter izgradnjo knjižnice.

Novoizvoljeni mestni svet se bo na ustanovni seji sestal 20. decembra, dan pozneje pa bo Arsenovič tudi uradno prevzel županske posle.

V drugem krogu volitev 2. decembra je s 57,9 odstotka podpore premagal Kanglerja, Fištravec pa je izpadel iz bitke že v prvem krogu dva tedna prej.

Uradno je imel koalicijsko pogodbo sklenjeno tudi dosedanji župan Fištravec, a je to sodelovanje do zaključka mandata zvodenelo. Tudi v njegovi koaliciji so bili DeSUS, Gasilci Maribora, NSi in Stranka mladih - Zeleni Evrope.