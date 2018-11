Kangler in Arsenovič se pripravljata na drugi krog #video

Med kandidatoma se na soočenjih razvname ostra debata, med katero pade kar nekaj težkih besed, v isti sapi pa oba poudarjata, da je ključ uspeha v povezovanju. Sašo Arsenoviča so sicer v drugem krogu podprle štiri stranke, ki so imele v prvem krogu svojega kandidata. Franc Kangler ob SLS in SDS za zdaj še nima nobene uradne dodatne podpore.

Kangler prestavil v najbolj hitro prestavo

Arsenovič je v prvem krogu prepričal 17 tisoč Mariborčanov, tri tisoč več kot Kangler, ki pa je bil ob uvrstitvi v drugi krog vseeno dobre volje. Je v tem tednu prestavil v višjo prestavo? "V zadnjo, najbolj hitro. Kar se našega volilnega štaba tiče delamo močno," pravi.

Arsenovič: Tekme ni konec po prvem polčasu

Sedež štaba Franca Kanglerja je na isti ulici kot Arsenovičev, ki drugi krog ponazarja s prispodobo iz športa. "Kot športnik se zavedam, da tekme nogometne še ni konec po prvem polčasu, prav tako če zmagaš prvi set v tenisu, te še čaka naporni drugi set," je povedal Arsenovič.

Poraženec prvega kroga Andrej Fištravec je na svojem Facebooku objavil vijoličasto zastavo in opozarja na interese vijoličastega ali zelenega Maribora.

Kdo je kandidata prepričal, da se potegujeta za županski stolček?

Kangler pravi, da je razlika med njim in Arsenovičem ta, da so njega h kandidaturi nagovorili Mariborčani, Arsenoviča pa Ljubljančani. Arsenovič je namreč potrdil, da sta ga h kandidaturi nagovorila tudi Miro Cerar in Zdravko Počivalšek. "To je čisti absurd, gospod Kangler je navajen iskati nekega razrednega sovražnika ali pa sovražnika na Trojanah ali pa za Trojanami," pa mu odgovarja Arsenovič. Kljub vsemu pa očitno tako Kangler kot Arsenovič veliko stavita na povezovanje, saj o njem v zadnjem času veliko govorita.